Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar

ABD Başkanı Trump, İran'a yeni yaptırımlar getiren kararnameyi imzaladı.

Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar

ABD Başkanı Trump, İran'a yeni yaptırımlar getiren kararnameyi imzaladı. Trump, yaptırımların hedefinde İran'ın dini lideri Hamaney'in olduğunu belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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