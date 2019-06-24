Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar
ABD Başkanı Trump, İran'a yeni yaptırımlar getiren kararnameyi imzaladı.
ABD Başkanı Trump, İran'a yeni yaptırımlar getiren kararnameyi imzaladı. Trump, yaptırımların hedefinde İran'ın dini lideri Hamaney'in olduğunu belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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