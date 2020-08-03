Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış
Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış Şiddetli yağış sonrası ilçenin Baştımar mevkiinde kapanan yol nedeniyle mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
03.08.2020 03:03 | Son Güncelleme: 03.08.2020 03:07
Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış
Şiddetli yağış sonrası ilçenin Baştımar mevkiinde kapanan yol nedeniyle mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı
TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İlçedeki şiddetli yağışlar sonrasında Yeniay Mahallesi Baştımar Mevkii'nde meydana gelen selde yol geçişe kapanırken, çay toplamaya gidip yörede mahsur kalan 21 kişi İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çabaları ile kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.
Şiddetli yağışlar sonrası yörede ulaşımda aksamalar olurken, can ve mal kaybı yaşanmadı.
Kaynak: İHA