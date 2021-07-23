TORTUM ŞELALESİ, BAYRAM TATİLİNDE DOLUP TAŞTI
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TORTUM ŞELALESİ, BAYRAM TATİLİNDE DOLUP TAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'un Uzundere ilçesindeki, Avrupa ve Asya'nın en yüksek, dünyanın ise 3'üncü yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi, Kurban Bayramı'nda dolup taştı.

ERZURUM'un Uzundere ilçesindeki, Avrupa ve Asya'nın en yüksek, dünyanın ise 3'üncü yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi, Kurban Bayramı'nda dolup taştı. Çevresi ışıklandırılan, geceleri ayrı güzelliğe bürünerek şelaleyi görmek için kente gelenler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Şelale, dünya evine giren çiftler için de doğal stüdyo oldu.

Balıklı köyü yakınlarındaki dağda 18'inci yüzyılda meydana gelen heyelan sonucu oluşan Tortum Şelalesi, Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olma özelliği taşıyor. 21 metre genişliğinde 48 metre yükseklikle dünyanın da en büyük şelalelerinden olan Tortum Şelalesi, yılda yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Şelalenin akarken gökkuşağı oluşturması ise ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in talimatıyla yürüyüş yolları yapılan şelalede peyzaj çalışmaları kapsamında modern merdiven sistemi kuruldu, ferforjelerle güvenlik sağlandı, gece gelecek ziyaretçiler için de ışıklandırma sistemleri yapıldı. Şelalede, özel işletme tarafından günübirlik ziyaretçilere hizmet verecek modern bir tesis kuruldu.

DOĞAL STÜDYO

Bayram tatilinde dünya evine giren Merve-Yavuz Selim Sercan çifti, düğün fotoğrafları için Erzurum'un simgelerinden Tortum Şelalesi'ni mekan seçti. Şelalenin doğal bir stüdyoyu andırdığını söyleyen Yavuz Sercan, Şelaleye 100 kilometre uzaklıktaki Erzurum'un şehir merkezinde oturuyoruz. Düğün fotoğraflarımız için buraya geldik. Çünkü burası dünyanın en güzel yerlerinden. Tortum Şelalesi mutluluğumuza ortak oldu diye konuştu.

Merve Sercan ise, Buranın harika bir manzarası var. Tortum Şelalesi'ni herkesin görmesini isterim. Buradaki atmosferi yaşamak lazım. Yılın her mevsimi ayrı güzel oluyor. Tüm gelinlerin buraya gelmesini istiyorum dedi.

TORTUM ŞELALESİ, BAYRAM TATİLİNDE DOLUP TAŞTI
TORTUM ŞELALESİ, BAYRAM TATİLİNDE DOLUP TAŞTI
TORTUM ŞELALESİ, BAYRAM TATİLİNDE DOLUP TAŞTI
TORTUM ŞELALESİ, BAYRAM TATİLİNDE DOLUP TAŞTI
TORTUM ŞELALESİ, BAYRAM TATİLİNDE DOLUP TAŞTI
TORTUM ŞELALESİ, BAYRAM TATİLİNDE DOLUP TAŞTI
TORTUM ŞELALESİ, BAYRAM TATİLİNDE DOLUP TAŞTI
TORTUM ŞELALESİ, BAYRAM TATİLİNDE DOLUP TAŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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