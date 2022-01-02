Tokat'ta yılbaşı gecesi cinayeti zanlısı tutuklandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde, yılbaşı gecesi bıçakla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ise yaralayan şüpheli tutuklandı.

Yılbaşı gecesi çıkan kavgada, bıçaklayarak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan Nurettin Öztürk (56) ile ağabeyi Ali Öztürk'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye yoğun güvenlik önlemleri altında sevk edilen zanlılardan Nurettin Öztürk, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ali Öztürk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Ali Öztürk'e ait evde yılbaşı gecesi birlikte alkol alan Mehmet Güneş (44), Kadir Yılmaz ve Nurettin Öztürk, küfretme nedeniyle tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin Öztürk, eline geçirdiği ekmek bıçağını savurarak, Güneş ve Yılmaz'ı yaralamıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Erbaa Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Göğsünden yaralanan Mehmet Güneş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Nurettin Öztürk ve ağabeyi Ali Öztürk, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

AA / Erol Yıldız - Son Dakika Haberleri

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