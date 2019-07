Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi 2023 senesinde tarım ve hayvancılıkta dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getireceğiz. Bu noktada sizlerin gayretleri, emekleri çok büyük önem arz ediyor. Çiftçimiz, üreticimiz bize destek olmazsa Türkiye hedeflerine varamaz. Üniversiteler, kamu kurumlarıyla el ele vermezse tarım ve hayvancılıkta arzu ettiğimiz hamle yaşanamaz." dedi.

Erdoğan, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'nda vatandaşlara hitap etti.

Diğer tüm alanlarda olduğu gibi tarımda da gençlerin sahiplenmediği bir sürecin hedefine varmasının zor olduğunu belirten Erdoğan, "Günümüzde genç kuşakların tarımdan ziyade kendilerince daha garantili gördükleri mesleklere ilgi duyduğu bir gerçektir." diye konuştu.

Masa başı bir işe sahip olmanın gençlere ticaretten, tarımdan, müteşebbislikten daha cazip geldiğini ifade eden Erdoğan, "Oysa kışın toprağa atılan tohumun baharla beraber serpilip büyümesinin verdiği mutluluğu başka hiçbir şeyde bulamazsınız. Hayatta konfordan ziyade üretmenin, yetiştirmenin, toprakla tabiatla hemhal olmanın sevincini aramak gerekir." dedi.

Erdoğan, gençlerin tarıma ilgisini artırmanın bu açıdan çok önemli olduğunu dile getirerek, genç nüfusun köyde yatırım yapmasını ve tarımsal nüfusun gençleşmesini sağlamak için köye dönüş projelerini başlattıklarını, genç çiftçilere kişi başı 30 bin lira tutarında hibe desteğini 2016 yılında uygulamaya başladıklarını bildirdi.

Hayvancılıktan bitkisel üretime yerel ürünlerden tıbbi aromatik bitkilere kadar birçok alanda gençlere imkanlar sunduklarını anlatan Erdoğan, "Sadece son 3 yılda genç çiftçilerimize devletimiz tarafından sağlanan hibe tutarı 1,5 milyar lira. Halep oradaysa arşın Polatlı'da. 2019 senesinde IPARD kapsamında toplam 310 milyon avro yani 2 milyar lira hibe bütçeli kırsal kalkınma proje başvuru çağrısına çıktık. 60 milyon avro yani 400 milyon liralık çağrı şu anda devam ediyor. 2023 yılına kadar desteklediğimiz proje sayısını 20 bine, toplam hibe miktarını 8 milyar liranın üzerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Buğday ve arpada prim ve gübre desteğini yüzde 100 artırıyoruz." bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla nişasta bazlı şeker kotasını 2018'de yüzde 10'dan yüzde 5'e, 2019'da ise yüzde 2,5'e düşürdüklerini, böylelikle çiftçinin, ilave 1,5 milyon ton pancarı kota kapsamında üretmesini sağladıklarını dile getiren Erdoğan, şeker kotalarında yapılan bu düzenlemeyle 2019'da bir önceki yıla göre pancar üretiminde yüzde 11'lik artış beklediklerini bildirdi.

Erdoğan, kısa zaman önce gelecek 5 yıllık dönemde kamuya ve özel sektöre rehberlik edecek 11. Kalkınma Planı'nı açıkladıklarını anımsatarak, kalkınma planında tarım sektörü için de çok önemli hedefler ve teşvikler yer aldığını aktardı.

Tarım sektörünü savunma sanayisi ve turizmle aynı kategoriye aldıklarını belirten Erdoğan, "Dijitalleşme, yapay zeka, veri madenciliği gibi etkin, veriye dayalı iş modelleriyle tarımsal bilgi sistemleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede tarım ve hayvancılıktaki bütün faaliyetler anında izlenecek, stratejiler geliştirilecek, çiftçilerimizin mağduriyeti giderilecektir. Yani 780 bin kilometrekare şu vatan toprağımızda ne ekiliyor, nerede ekiliyor, ne kadar ekiliyor, ne kadar hayvan yetiştiriliyor hepsini bileceğiz, hepsini planlayacağız. Tohumdan sofraya tüm süreç analizi yapılarak kayıt altına alınacak." diye konuştu.

"Çok ciddi katkı sağlayacağız"

Sulama alanlarının genişletilmesi amacıyla 2 milyon hektar alanı daha sulamaya açacaklarını duyuran Erdoğan, GAP bölgesi başta olmak üzere yurt genelindeki sulama barajları ve kanallarının bir an önce hizmete girmesinin öncelikler arasında bulunduğunu söyledi. Erdoğan, "Böylece 1,7 milyon kişiye istihdam, ekonomiye de 15 milyon liralık yıllık gelir artışıyla çok ciddi katkı sağlayacağız." dedi.

Küçük aile işletmelerinin, büyükbaş hayvancılıkta 10, küçükbaş hayvancılıkta 300 başa kadar ulaştırılması hedefiyle alet ve ekipman alımını destekleyeceklerini bildiren Erdoğan, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde anaç hayvan sayısının artırılmasıyla kırmızı et üretimindeki küçükbaş payını yükselteceklerini ifade etti. Erdoğan, 2023 yılı için 30 milyon baş ilave anaç koyun artışı hedeflediklerini kaydetti.

Ayrıca ülkedeki sığır miktarını artırmak için suni dölleme uygulamalarına ağırlık vereceklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşallah tüm bu çalışmalarla ülkemizi 2023 senesinde tarım ve hayvancılıkta dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getireceğiz. Bu noktada sizlerin gayretleri, emekleri çok büyük önem arz ediyor. Çiftçimiz, üreticimiz, bize destek olmazsa Türkiye hedeflerine varamaz. Üniversiteler, kamu kurumlarıyla el ele vermezse tarım ve hayvancılıkta arzu ettiğimiz hamle yaşanamaz. Hepimizin aynı gemide olduğunun bilinciyle hareket etmesi, eleştirirken aynı zamanda ortaya daha iyisi için öneri koyması gerekir. Muhalefetin yaptığı gibi yalanlara, çarpıtmalara sarılmak hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Bakınız biz her zaman tekliflere, yeni tekliflere, yeni yöntemlere, yeni projelere açık bir kadro olduk. Ülkenin ve milletin menfaatine olduğu müddetçe teklifi getirenin kimliğiyle siyasi görüşüyle de asla ilgilenmedik. Bugün de özellikle tarım şuramızın hazırlık çalışmalarında ülkemiz tarımını ilerletecek, üretimi artıracak, Türkiye'nin gıda güvenliğini tahkim edecek her türlü öneriye açığız. Açık söylüyorum, biz kavganın, gerilimin, kesinlikle yanında değiliz. Türkiye'ye hizmet etmenin, milletimizi hayalleriyle buluşturmanın peşindeyiz."

Çiftçilerimize en güzel imkanları sunmanın mücadelesini verdiklerini belirten Erdoğan, "Ne oldu, faizde 425 baz puan Merkez Bankası indirdi. Yüzde 24'ten 19,75'e düştü. Daha düşecek, yıl sonuna kadar daha da düşecek. Benim çiftçim, benim yatırımcım, girişimcim inşallah bu faiz belası altında ezilmeyecek. Yatırım, istihdam, üretim, rekabet gücü artacak ve böylece Türkiye büyümeye devam edecek." dedi.

Lansmanını gerçekleştirdikleri elektrikli traktör projesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Artık, 'mazot var mı yok mu' demeyeceksin. Elektrikli traktör. Kullandım. Bugün biçerdöveri de kullandım. Bayağı da iyi oluyor. Bir zamanlar Polatlı'da acaba traktör var mıydı? Benim kuşak bilir, var mıydı, yok muydu? Parmak sayılarını geçmez. Biçerdöver zaten hak getire ama şimdi bakın biçerdöverler de var, traktörler de var. Daha güçlüyüz, daha inançlıyız ve bundan sonra inşallah topraklardan bu bereket daha fazlasıyla artarak yükselecek. Ülkemizdeki tüm üreticilerimize Rabbimden bereketli, huzurlu ve bol kazançlar niyaz ediyorum."

Konuşmanın ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a buğday başaklarından yapılan Cumhurbaşkanlığı forsu hediye etti.

TİGEM Hasat Bayramı kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.

