Teskeresini Aldığı Gün Afrin İçin Gönüllü Oldu

Teskeresini aldığı gün Afrin için gönüllü oldu

KAHRAMANMARAŞ - Mardin'de vatani görevini yapan Elbistanlı genç, teskeresini aldığı gün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Elbistan Askerlik Şubesi'ne gelerek, dilekçe verdi.

Elbistan'a bağlı İğde Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki Cebrail Havan, vatani görevini Mardin Ömerli Anıttepe Jandarma Komutanlığı'nda tank şoförü olarak yaptı. Askerliğinin bitmesine kısa bir süre kala Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mensuplarını temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. Havan, terhisine sayılı gün olmasına rağmen Afrin'de görevlendirilmek istediğini birliğindeki komutanlarına bildirdi. Afrin'e gitme isteğini ailesine de bildiren Cebrail Havan, anne ve babasından da tam destek aldı. Ancak, yasal mevzuat gereği, Havan'ın bu isteği kabul görmedi. 12 aylık vatani görevinin bitmesini müteakip baba ocağına dönen Havan, anne ve babasından helallik alır almaz, tekrar askere gitmek için Elbistan Askerlik Şubesi'ne başvurdu.

Askerlik Şubesi önünde İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Cebrail Havan, "Mardin Ömerli Jandarma Karakolu'nda tank şoförü olarak askerlik görevimi yaptım. Teskeremi dün itibariyle aldım. Bugün ise gönüllü olarak Afrin'e milletimiz, bayrağımız, bağımsızlığımız ve terörle mücadele etmek için gönüllü oldum. Bu isteğimle ilgili de dilekçemi hazırladım. Bu isteğimde ailemin de arkamda durduğunu sonuna kadar gördüm. Ailem, teskeremi almadan, gönüllü olarak Afrin'e geçmemi istedi. Ancak onu yapamadım. Şimdi teskeremi alıp terörle mücadeleye Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi de bu ülkeyi terörden temizlemeye gönüllü oldum" dedi.

Oğlunun bu fedakarlığı karşısında gözyaşlarına boğulan baba Cuma Havan ise, "Kendisine teşekkür ediyorum. Biz buradan değil oradan geçmesini istedik ama nasip böyleymiş. İnşallah buradan gidecek. Kendisini destekliyor ve alnından öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Havan'la aynı mahallede oturan Yahya Marangoz isimli vatandaş da, "Allah, vatanımızı ve milletimizi korur inşallah" ifadeleri ile Mehmetçikler için dua etti.