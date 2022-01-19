TESK Başkanı Palandöken: "Akaryakıt fiyatları, ekonominin önünde el freni görevi görüyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, benzin ve motorin fiyatlarında yeniden düşüş yaşanana kadar akaryakıttan özel tüketim vergisi alınmamasını önererek, "Akaryakıt fiyatları artık ekonominin önünde el freni görevi görmeye başladı" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 salgınının üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatarak, esnaf ve sanatkarların yakıt masrafları nedeniyle yaşadıkları sorunlara değindi. Palandöken, "2 yıldır pandemi sürecinin etkisiyle iş yeri kapanan veya kapanmasa bile kısıtlamaların etkisiyle büyük bir iş kaybına uğrayan esnaf, tam yeni yeni toparlanmaya başlıyordu ki bu kez de artan maliyetlerin altında ezildi. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarındaki artış esnafın işlerini yeniden durma noktasına getirdi. Pandemi sürecinde eşel mobil sistemiyle kontrol altında tutulan akaryakıt fiyatları döviz kurlarındaki artışla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Akaryakıt fiyatları artık ekonominin önünde el freni görevi görmeye başladı. Bu geçici dönem bitene kadar en azından benzin ve motorinden ÖTV alınmamalı. Döviz kurları yaz aylarına doğru düşmeye başladığında akaryakıt fiyatları da düşecektir. Benzin ve motorin fiyatları litrede 9 TL'nin altına düşünce yeniden ÖTV alınabilir. Ancak bugün esnafa ve çiftçiye destek için benzin ve motorinden ÖTV alınmamalı" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri