Tenis: ABD Açık
ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada ilk gün maçları sona erdi.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada ilk gün maçları sona erdi.
Turnuva sürpriz bir sonuçla başladı. Kadınlar dünya sıralamasının 44. basamağındaki Kaia Kanepi, 2-0 (6-2, 6-4) yendiği 1 numaralı seribaşı Simona Halep'i ilk turda eledi. Halep böylece açık dönemde dünya klasmanının zirvesindeyken ABD Açık'a ilk turda veda eden ilk kadın tenisçi oldu.
Son şampiyon ve 3 numaralı seribaşı Sloane Stephens, dünya 80'incisi Evgeniya Rodina'yı 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 geçerek 2. tura yükseldi.
7 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 8 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 9 numaralı seribaşı Julia Görges ve ABD Açık'ta 6 şampiyonluğu bulunan 17 numaralı seribaşı Serena Williams da tur atladı.
Wawrinka, Dimitrov'u eledi
Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan ancak bu sezon yaşadığı sakatlıklar sonrası dünya sıralamasında 263'üncülüğe kadar gerileyen Stanislas Wawrinka, 8 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov'u turnuvanın dışına itti. Korttan 3-0 (6-3, 6-2, 7-5) galip ayrılan Wawrinka, 2. tura çıktı.
Tek erkeklerde son şampiyon ve 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, ilk turda karşılaştığı dünya 148 numarası David Ferrer'in 2. sette maçtan çekilmesiyle tur atladı.
3 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro, 5 numaralı seribaşı Kevin Anderson, 9 numaralı seribaşı Dominic Thiem ve 2012 şampiyonu Andy Murray de yollarına devam etti.
Federer ve Wozniacki korta çıkacak
Wimbledon'da yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Roger Federer, Yoshihito Nishioka, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev ise Peter Polansky ile karşılaşacak.
Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ile Samantha Stosur ve 4 numaralı seribaşı Angelique Kerber ile Margarita Gasparyan mücadele edecek.