Twitter çalışanları, Elon Musk'ın çalışma koşullarını kabul etmedi!

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra şirketin zarara girdiğini neden göstererek neredeyse dört bine yakın çalışanını işten çıkardı. Ünlü iş insanı bunun yanında üst düzey çalışanları ve kendisine herhangi bir konuda karşı gelen elemanlarının da işine son verdi. Son olarak artık Twitter 'da zorlu çalışma koşullarına geçmeyi teklif eden Elon Musk'a çalışanlar karşı çıktı ve istifa etti. Tecrübeli isimlerin de içlerinde yer aldığı birçok çalışan Twitter'dan istifa etti.

İstifa eden isimler, Twitter çıkartmalarını paylaştı!

Elon Musk, büyük işten çıkarma yaptıktan sonra şirketin zararda olduğunu ve artık 2.0 modelini benimsemek gerektiğini açıkladı. CEO, işlerine devam eden çalışanlarına bir e-posta yollayarak artık çalışma koşullarının son derece zor ve uzun süreceğini eğer bunu kabul ediyorlarsa evet seçeneğine tıklamalarını istedi. Böyle çalışanlar 2.0 Twitter adı verilen son derece zorlu ve uzun çalışma şekline geçecekti.

Elon Musk, göndermiş olduğu bu mesajda eğer işten çıkarlarsa 17 Kasım sonrasında işten çıkacaklarını belirtmişti. Yüzlerce Twitter çalışanı yeni çalışma modelini kabul etmeyerek istifa kararı aldı.

Elon Musk tacını çıkarıyor: Twitter'ın CEO'su olmayacak!

Tam sayı bilinmemekle birlikte Twitter'da neredeyse çok az çalışanının kaldığı tahmin ediliyor. Ünlü iş insanının bu durum sonrasında ne yapacağı ise şimdilik belirsiz. Çünkü şirket son değişiklikler ve alınan kararlardan sonra kaos ortamına sürüklenmiş durumda. Öte yandan iş insanı sosyal medya hesabından şu görseli paylaştı:

pic.twitter.com/rbwbsLA1ZG — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022

İstifa eden Twitter çalışanları ise sosyal medya hesaplarından bilgisayarlarının üzerindeki çıkartmaları gösteren paylaşımlar yaptı. Eski elemanlardan bazıları, Elon Musk'ın yarattığı kaostan sonra ayrılınca artık rahatladıklarını dile getirdi. Twitter ve Elon Musk ise henüz istifa eden çalışanlarla ilgili bir açıklama yapmadı. İşte o sosyal medya paylaşımlarından bazıları:

It's been an honor, delight, and a wonderful 9yrs 9mos of learning and making the tweets work. #lovewhereyouworked pic.twitter.com/miuT3EOS3M — Nat (@rattydukes) November 17, 2022

Oh, yeah! The official picture! Badge and gun. #Twitter #LoveWhereYouWorked pic.twitter.com/niQmrUzn3H — Andres Plaza ???? (@AndresPlazaR) November 18, 2022

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter nereye gidiyor ve Elon Musk şirketi aldığına pişman olacak mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.