Sims 5, Ücretsiz Olarak Piyasaya Sürülecek

Sims 4, bundan tam 9 yıl önce, 2014 yılında piyasaya sürüldü. Halefi Sims 3, 2009 yılında piyasaya sürülmüştü. Yani aralarında 5 yıl gibi bir süre var. Dolayısıyla serinin devamı olacak Sims 5 hakkında artık pek bir heyecanlıyız. Geliştirici EA, devam oyunu hakkında süper bir bilgi verdi.

Sims 5, "indirmesi ücretsiz" olarak tanımlandı

EA, Behind the Sims videolarından birini daha yayınladı ve videoda The Sims 5'in (ya da şu anda resmi olarak bilinen kod adıyla Project Rene'nin) daha önce sızdırıldığı gibi oynaması ücretsiz bir oyun olacağı ve The Sims 4 ile birlikte var olacağı doğrulandı.

İlk olarak, Project Rene'nin kesinlikle oynaması ücretsiz olacağı haberi doğrulandı. EA, bunu nedense ısrarla "indirmesi ücretsiz" olarak tanımlıyor videoda.

Her iki durumda da, burada önemli olan temel oyun satın alımının gerekli olmayacağı. EA ayrıca abonelik ve "enerji mekaniği" olmayacağını da vurguluyor. Böylece en azından mobil oyun-vari bir para kazanma mekanizması ortadan kalkmış oluyor.

Sıfırdan ücretsiz olarak tasarlanan yeni bir ana Sims oyununun neye benzeyebileceğine gelince, bu yılın başlarında EA'nın web sitesinden aceleyle kaldırılan bir Project Rene iş ilanı, resmi ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği (hem ücretsiz hem de ücretli) içeren bir oyun içi pazara işaret ediyordu. EA'nın şimdi aşağı yukarı onayladığı başka bir şey daha var.

EA'in dediğine göre, Project Rene kesinlikle The Sims 4'te sahip olduğunuz her şeyle başlamayacak, ancak zaman içinde yeni deneyimler ve içerikler ekleyecek. Buradaki fikir, hava durumu gibi temel özelliklerin temel oyunda herkes için ücretsiz olacağı ve daha sonra bunların ücretli içerik paketleriyle geliştirilmesi olabilir.

EA, Sims 5'te yapmak istedikleri şeyi şöyle açıklıyor: "Çizgileri tam olarak nereye çekeceğimizi bilmek için biraz erken, ancak oyunun önündeki engelleri azaltmak ve herkese en geniş ortak sistemleri sunmak bizim için önemli çünkü bu, büyümek için en iyi temel gibi geliyor."

Project Rene'nin yaklaşımı ne olursa olsun EA, The Sims 4 ve çeşitli Sims mobil oyunlarının yeni oyunla birlikte var olmaya devam edeceğini ve yakın gelecekte yeni içerikler alacağını söylüyor.

Hem Sims 4'e gelecek yeni paketler hem de Sims 5 hakkında daha fazla detayın bu Perşembe, 14 Eylül'de açıklanmasını bekliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.