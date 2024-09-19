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Dünyanın Merak ettiği saldırı İsrail'in bölgede daha büyük çatışmalara girmeden önceki son hamlesi

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Haberler.com stüdyosunda Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu, İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği siber saldırıya ilişkin konuştu. İsrail'in bu saldırısının daha büyük saldırının habercisi olduğunu kaybetti.

Tüm dünya İsrail'in Lübnan saldırısına kilitlenmiş durumda. Dünya medyası saldırının detaylarını an be an takipçilerine aktarırken konu haberler.com stüdyosunda da ele alındı. Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu, İsrail'in Ortadoğu'da büyük bir saldırı planladığını kaydetti.

'Siber saldırı daha büyük savaşın habercisi'

Limoncuoğlu, "İsrail bu saldırı ile Lübnan'ın iletişim altyapısına çok büyük bir zarar vermiş oldu. Bazı önemli isimlerini elimine etmiş oldu. Hizbullah'ın içinde de bir kaos çıkarmış oldu. Burada İsrail kendisine ciddi bir alan açmış oldu. Saldırı öncesi bir hazırlık olarak değerlendirilebilir." diye konuştu.

İSRAİL SAVAŞI NEDEN LÜBNAN'A TAŞIMAK İSTİYOR?

Programda Abdurrahman Yazıcı konuğuna Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son açıklamalarını hatırlatarak "İsrail, savaşını neden Lübnan'a yaymak istiyor diye sordu. Dr. Alihan Limoncuoğlu, İsrail'in Lübnan'a saldırmak için özel bir nedeni olmadığını belirtti. "Uluslararası İlişkiler Boşluk kabul etmez. İsrail'in elinde şu anda iyi bir boşluk var. ABD'de seçim senesi, ciddi bir mesele var. Amerika'daki Yahudi lobisinin önemi çok fazla ve iki aday da İsrail karşıtı tutum takınmıyor" diye konuştu.

Dünyanın Merak ettiği saldırı İsrail'in bölgede daha büyük çatışmalara girmeden önceki son hamlesi
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Teknoloji

Marmara Üniversitesi Teknoloji Güvenlik Politika Lübnan İsrail Alihan Dünya

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