Netflix'in Kasım içerik takvimi belli oldu! İşte yeni yapımlar

Popüler dijital içerik platformu Netflix, bünyesine kattığı yeni yapımlarla kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, farklı kategoriden içerikleriyle abonelerini tatmin etmek istiyor. Peki Netflix'in Kasım ayı takviminde hangi yapımlar var?

Kasım ayında Netflix'e Teletabiler, Enola Holmes 2 ve dahası geliyor

Netflix, Kasım ayı planlarına heyecanlandıran büyük yapımları da dahil ediyor. Öyle ki merakla filmlerden biri olan The Wonder bu ay yayınlanacaklar arasında. Bunun yanı sıra, platforma veda eden filmler de açıklandı.

İşte Netflix'in Kasım ayı içerik takvimi:

İçerikYayınlanacağı TarihiGabby'nin Hayal Evi (6. sezon)1 KasımHacker Savaşları1 KasımAttack on Finland1 KasımThe Bad Guys1 KasımThe Bodyguard1 KasımDennis the Menace1 KasımDolphin Tale1 KasımKey & Peele (1. sezon)1 KasımKey & Peele (2. sezon)1 KasımKey & Peele (3. sezon)1 KasımThe Legend of Zorro1 KasımThe Little Rascals1 KasımThe Little Rascals Save the Day1 KasımMan on a Ledge1 KasımThe Mask of Zorro1 KasımMile 221 KasımMoneyball1 KasımNotting Hill1 KasımOblivion1 KasımThe Pink Panther1 KasımThe Pink Panther 21 KasımStill Alice1 KasımThink Like a Man1 KasımTop Gear: Season 311 KasımTraining Day1 KasımUp in the Air1 KasımThe Final Score2 KasımYoung Royals (2. sezon)2 KasımKatil Sally2 KasımBlockbuster3 KasımEjderhalar Prensi (4. sezon) – Anime3 KasımPanayotis Pascot: Almost3 KasımBuying Beverly Hills4 KasımKralın Süvarisi4 KasımEnola Holmes 24 KasımThe Fabulous4 KasımLookism4 KasımManifest (4. sezon – 1. kısım)4 KasımCaptain Phillips6 KasımDeepa & Anoop (2. sezon)7 KasımBehind Every Star8 KasımThe Calaus Family 28 KasımMinion & More Volume 28 KasımNeal Brennan: Blocks8 KasımTriviaverse8 KasımAngels & Demons9 KasımThe Crown (5. sezon)9 KasımFIFA'nın İç Yüzü9 KasımBir Tuhaf Futbol Filmi9 KasımThe Railway Man9 KasımNoel Çarpması10 KasımLost Bullet 210 KasımAşkta Yalan Yok: Sardinya10 KasımAlabama Eyaleti Brittany Smith'e Karşı10 KasımWarrior Run (2. sezon)10 KasımKadim Uygarlıklar11 KasımCapturing the Killer Nurse11 KasımKal11 KasımDown to Earth with Zac Efron: Down Under11 KasımGoosebumps11 KasımYeterince Siyah mıyız?11 KasımLaguna Beach (1 ve 2. sezon)11 KasımSevgili Monica11 KasımBabamın Ejderhası11 KasımTeletabiler14 KasımStutz14 KasımDeon Cole: Charleen's Boy15 KasımJohanna Nordström: Call the Police15 KasımKretase Kampı: Saklı Macera15 KasımParaya Koşanlar15 KasımDeğişim Onun Elinde16 KasımBüyük İkramiye16 KasımMind Your Manners16 KasımSoğuk Rekabet16 KasımRacionais MC's: Brezilya'nın Efsanevi Hip Hop Grubu16 KasımMucize16 Kasım189917 KasımBantú Mama17 KasımDead to Me (3. sezon)17 KasımBen Vanessa Guillen17 KasımPepsi, Where's My Jet?17 KasımElite (6. sezon)18 KasımThe Cuphead Show!18 KasımThe Great British Baking Show: Holidays (5. sezon)18 KasımInside Job (2. part)18 KasımHayaller Diyarı18 KasımLe Monde de Demain18 KasımSomebody18 KasımThe Violence Action18 KasımMy Little Pony: Bir iz Bırak21 KasımStoryBots: Answer Time21 KasımLEGO: City Adventures (4. sezon)22 KasımTrevor Noah: I Wish You Would22 KasımThe Boxtrolls23 KasımChristmas on Mistletoe Farm23 KasımLesson Plan23 KasımYüzücüler23 KasımTaco Günlükleri23 KasımThe Unbroken Voice23 KasımWednesday23 KasımWho's a Good Boy?23 KasımFirst Love24 KasımNoel Günlüğü24 KasımSouthpaw24 KasımThe Vanishing24 KasımTyler Perry's Temptation: Confessions of a Marriage Counselor24 KasımBlood & Water (3. sezon)25 KasımGhislaine Maxwell: Filthy Rich28 KasımThe Action Pack Saves Christmas28 KasımGizemli Vakalar (2. sezon)28 KasımCrime Scene: The Texas Killing Fields28 KasımRomesh Ranganathan: The Cynic30 KasımA Man of Action30 KasımBenim Adım İntikam30 KasımThe Lost Patient30 KasımŞeflerin Atıştırmalık Sınavı30 Kasım

Netflix, şifre paylaşımı önlemini abarttı! DNA testi isterse şaşırmayın

Kasım ayında Netflix'e gelecek içerikler bu şekilde. Netflix'e Kasım'da veda eden yapımlar ise şu şekilde sıralandı:

İçerikKaldırılacağı TarihGün Batımından Şafağa1 KasımIf Anything Happens I Love You11 KasımGoosebumps15 KasımClueless30 KasımInk Master30 KasımKnight Rider30 Kasım

Peki sizler Netflix'e Kasım ayında gelecek film ve diziler hakkında neler düşünüyorsunuz? Aralarından hangilerini izleyeceksiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!