Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

19.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:03

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dumlupınar, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafını seçen Dumlupınar, spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", yaşam kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen yavru carettalarla" başlıklı karelerine oy verdi.

Dumlupınar, fotoğraflarda emeği geçen AA personeline teşekkür etti.

Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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