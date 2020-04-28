Tekirdağ'da "Nefes Kredisi" başvuruları başladı
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Tekirdağ'da "Nefes Kredisi" başvuruları başladı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, salgından olumsuz etkilenen üyelerine biraz olsun nefes aldırabilmek amacıyla, üst kuruluşları TOBB öncülüğünde yeni bir 'Nefes Kredisi' çalışmasına başlandığını bildirdi.

Tekirdağ'da
28.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:36

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, salgından olumsuz etkilenen üyelerine biraz olsun nefes aldırabilmek amacıyla, üst kuruluşları TOBB öncülüğünde yeni bir 'Nefes Kredisi' çalışmasına başlandığını bildirdi.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde oda üyelerinin finansal ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak için Tekirdağ'da cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler için bugünden itibaren nefes kredisinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde hayata geçirildiğini belirtti.

Özellikle cirosu küçük, finans bulmakta zorluk yaşayan işletmelerin "Nefes Kredisi" ile bu zorlukları bir nebze olsun giderebileceğini aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Salgın sonrası küresel ekonomi yeni bir hal alacak. İş yapma biçimleri değişecek, rekabet daha da kızışacak. İşte bu bilinçle, bu işi bir seferberlik gibi gördük ve salgının ilk gününden beri gece gündüz demeden çalışıyoruz. İşletmelerimizin en büyük sorunu olan finansmanda üst kuruluşumuz olan TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz. Bu projeyle inşallah istihdamın, üretimin öncüsü küçük işletmelerimizi rahatlatacağız.

Üyelerimiz odamızdan alacakları faaliyet belgeleri ile (belgeleri online olarak alabilirler) Denizbank şubelerine başvurabilecekler. Üyelerimizin almış oldukları faaliyet belgelerinde 'TOBB Nefes Kredisi Başvurusu içindir' ibaresi bulunması gerekiyor. Yıllık faizi 7,5 oranında belirlenen kredinin 2020'de anapara ve faiz ödemesi bulunmayacak. Geri ödemeler 2021 yılında 12 eşit taksitte yapılacak. Kredide limitler, 3 milyon lira ve altında cirosu olan işletmelere azami 50 bin lira, 3 milyon lira ile 25 milyon lira arasında cirosu olan işletmelere azami 100 bin lira olarak belirlenmiştir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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