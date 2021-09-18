Tekirdağ'da Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizliği yapıldı - Haberler
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Tekirdağ'da Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizliği yapıldı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizliği yapıldı

Tekirdağ'da Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar çöp topladı.

Tekirdağ'da Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar çöp topladı.

Let's Do It Türkiye Tekirdağ Temsilciliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Karadeniz Mahallesi'nde atık toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Mahallede bir araya gelen çocuklarla aileleri, çevre dernekleri ve STK'ler bir saat boyunca temizlik yaptı.

Let's Do It Türkiye Saha Lideri Gülcan Karaali, yaptığı konuşmada, anlamlı etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Temiz çevreye katkı sağlamak için gönüllülerle çalışmalar yaptıklarını ifade eden Karaali, "Senede bir kere küresel çapta atık toplama etkinlikleri düzenliyoruz. Amacımız dünyada ve Türkiye'de çöp körlüğünü yenmek. Bu konuda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Sıfır Atık" kampanyasını önemsiyoruz ve bu etkinliğimizle desteklemiş oluyoruz. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun önlenmesini veya azaltılmasını vatandaşlarımıza anlatıyoruz." dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da temizliğin önemli olduğunu ancak en önemli konunun kirletmemek olduğunu belirterek, herkesin çevresini temiz tutması gerektiğini dile getirdi.

Tekirdağ'da Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizliği yapıldı

Tekirdağ'da Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizliği yapıldı

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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