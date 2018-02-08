TBMM Genel Kurulunda, 697 Sayılı Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 5 uluslararası anlaşma kabul edildi.

Genel Kurulda OHAL kapsamında çıkarılan 697 sayılı KHK'nin kabul edilmesinin ardından uluslararası anlaşmaların görüşmelerine geçildi.

Kabul edilen uluslararası anlaşmalara ilişkin tasarılar şunlar:

Türkiye ile Çin Arasında Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

Türkiye ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

Türkiye ile Birleşmiş Milletler Arasında Afet ve Acil Durum Halinde Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve Transitini Hızlandırmaya Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

Türkiye ile Karadağ Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

Türkiye ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.

Tasarıların kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, birleşimi, 13 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.