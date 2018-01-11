MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Türkiye'nin, sınırımızın öte yakasında bir PKK koridoru kurulmasına göz yumması beklenemez. Suriye'de, Fırat'ın doğusundaki bu gelişmeleri sonuçsuz bırakacak her türlü adım atılmalıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de Türkiye'nin güney sınırı boyunca ABD destekli bir terör koridoru kurulması yönünde gelişmeler yaşandığını ileri süren Akçay, DEAŞ terörü ile mücadele adı altında YPG'li teröristlere silah yardımı yapıldığına işaret etti.

Akçay, "Türkiye'nin, sınırımızın öte yakasında bir PKK koridoru kurulmasına göz yumması beklenemez. Suriye'de, Fırat'ın doğusundaki bu gelişmeleri sonuçsuz bırakacak her türlü adım atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Yüz yüze olmadan duruşma olmaz"

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da partisinin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yarın duruşması olduğunu hatırlatarak, "Yarın 435 gün sonra Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş duruşmaya getirilecek. Her zaman yaratılan o tuhaf gerekçelerle karşılaşmayacağımızı ve duruşmaya getirileceğini umuyoruz. ve ısrar ediyoruz; yüz yüze olmadan duruşma olmaz, öznesi olmadan yargılama olmaz." diye konuştu.

Meclis'e sözleşmeli bilişim personeli alımı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımına ilişkin ilanını Genel Kurula göstererek, bu yolla 22 personel alımının planlandığını, ücretlerin ise 15 bin ile 20 bin lira arasında değiştiğini belirtti.

Başvuru belgelerine ilişkin bölümde adaylardan KPSS belgesi istendiğini ancak "KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı, 70 kabul edilecektir" ifadesinin de yer aldığını aktaran Özel, bu durumu eleştirdi.

KPSS sınavına girenler ile girmediği halde puanı 70 olarak kabul edilecekler arasında ciddi bir haksızlık söz konusu olduğunu savunan Özel, "Bu hangi vicdana, mantığa, insafa sığıyor? Buna Meclis Başkanlığı nasıl bir açıklama yapacak merakla bekliyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise nitelikli insanların alımı konusunda Meclis Başkanlığının gerekli ihtimamı göstereceğinden emin olduklarını vurgulayarak, "Meclise alınacak insanların mutlaka buradaki işleri yetkinlikle yapacak kişiler olması gerekir. Bu konuda ortak duyarlılığı ifade etmek isterim." diye konuştu.