DİLAN POLAT intihar mı etti? Dilan Polat intihar etmeyi mi denedi, neden?

Sosyal medya platformlarında Dilan Polat'ın arkadaşı Canan Toprak, çarpıcı iddialarda bulundu. Toprak, Dilan Polat'ın kendisine zarar verdiğini belirterek, "Kolları, yüzü, bacakları her yeri kesik, kendini öldürmeye çalışıyor" dedi. Peki, DİLAN POLAT intihar mı etti? Dilan Polat intihar etmeyi mi denedi, neden? İşte ayrıntılar...

DİLAN POLAT İNTİHAR MI ETTİ?

Nihal Candan, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlamalarla tutuklanan Candan kardeşlerden biriydi. Ancak, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Candan'ın, sağlık sorunlarından dolayı 37 kiloya kadar düşmesi ve kuaföre gidip sokaklarda dolaşması, kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu. Candan kardeşler, 13 kişiyi 10 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla tutuklanmıştı. Ardından, Dilan Polat hakkında da bir iddia ortaya atıldı.