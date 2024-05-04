Üye Girişi
Haberler

Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk savunma ve havacılık sanayisinde geçen yıl en fazla ihracat yapan şirket olan Baykar, çalışanlarına ortalama 18 maaşa karşılık gelen kar payı verdi.

Türk savunma ve havacılık sanayisinde geçtiğimiz sene ihracat rekoru kıran Baykar, personellerine ortalama 18 maaşa karşılık gelen kar payı dağıtma kararı aldı.

Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı

BAYKAR PERSONELLERİNE 18 MAAŞLIK KAR PAYI DAĞITTI

İnsansız hava araçları alanında dünyanın en fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirketi olan Baykar, dikkat çeken bir karara imza attı. Baykar, 6 yıldan uzun süredir şirkette çalışan veya 2 yılın üzerinde bir süredir birim sorumlusu olarak görev yapan personellerine kar payı dağıttı. Kar payının yaklaşık 18 maaş civarında olduğu belirtildi.

Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı

"SİZLERLE DAVA ARKADAŞI OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ"

Baykar yönetimi söz konusu kararı personele bir mektup ile bildirdi. Altında Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın isimlerinin bulunduğu mektupta şu ifadeler yer aldı: "Firmamızın kazancının bir kısmını, altı yılın üzerinde bu yolda emek vermiş veya birimlerimizde sorumlu olarak görev yapan, omuz omuza yol yürüdüğümüz siz kıymetli çalışma arkadaşlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her birinizle iftihar ediyor, emekleriniz ve kararlı duruşunuz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerle dava arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz.

Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı

Yıllardır omuz omuza çalıştığımız müessesemizin sahibi ve emektarları sizlersiniz. İyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşımız olmuşsunuz… Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Desteğiniz, yol arkadaşlığınız için en kalbi duygularımızla selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi

Selçuk Bayraktar Haluk Bayraktar İhracat Teknoloji İş Dünyası Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 137. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Benzine ve motorine indirim gelecek! SON DAKİKA! Akaryakıta indirim var mı, ne zaman? Hull City play-off'a kaldı mı, kaçıncı oldu? Hull City Premier Lig'e çıkar mı? Zaniola Galatasaray'a dönecek mi? Aston Villa Zaniola'nın bonservisini aldı mı, alacak mı? Samsunspor Trabzonspor maçı CANLI izle! 4 Mayıs Samsunspor TS maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kayserispor Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! 4 Mayıs Kayserispor F.Karagümrük maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Real Madrid Cadiz maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Cadiz maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Real Madrid Cadiz maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! R.Madrid Cadiz maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Real Madrid Cadiz maçı CANLI izle! 4 Mayıs R.Madrid Cadiz maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 4-5 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 4-5 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi!
500

Yorumlar (6)

Faruk Hakkolu:

helal olsun

59
3
yanıtYanıtla
Nurullah Aydın:

Helal olsun ülkemizin gururları

55
2
yanıtYanıtla
Güray Dilli :

Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteriz. Savunma alanında çok başarılı işler yapıyor...

44
7
yanıtYanıtla
İnan Kurbani:

Rabbim daim eylesin

31
1
yanıtYanıtla
semson 12:

iyi güzel eyvallah da nden reklam yapıyorsunuz on bin lirayla evi gecindirmeye çalışan insanlar ne yapsin

4
17
yanıtYanıtla
Behlüldane :

Helal olsun gurur duyduk

9
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title