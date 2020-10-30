TBMM Başkanı Şentop'dan Mesut Yılmaz için taziye mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı diledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine rahmet, başta eşi Berna Yılmaz hanımefendi olmak üzere tüm kederli ailesine başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı