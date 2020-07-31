TBMM Başkanı Şentop, Kurban Bayramı namazı sonrası açıklamalarda bulundu (2)
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TBMM Başkanı Şentop, Kurban Bayramı namazı sonrası açıklamalarda bulundu (2)

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı, caminin içini ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla eda edildi.

31.07.2020 07:57 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:11

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı, caminin içini ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla eda edildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop namaz sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, Kurban Bayramı namazı sonrası açıklamalarda bulundu (2)

Kaynak: AA

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