TBMM Başkanı Şentop, Kurban Bayramı namazı sonrası açıklamalarda bulundu (2)
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı, caminin içini ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla eda edildi.
31.07.2020 07:57 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:11
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı, caminin içini ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla eda edildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop namaz sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA