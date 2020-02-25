Tasarruf AŞ, daha kolay ev ve araba sahibi yapacak

25.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:44

Birçok kampanyayla, ev veya araba sahibi olmak isteyen müşterilerine imkan tanıyan Tasarruf AŞ, bu sefer hayata geçirdiği iki yeni kampanya ile müşterilerine alternatif yollarla ev ve araç sahibi olma imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamada, giderek artan müşteri ve şube sayısıyla faizsiz finansman sektöründe kendine yer edinen Tasarruf AŞ'nin, ocak ayında 13'üncü şubesini Ümraniye'de açtığı bildirildi.

Açıklamada, Tasarruf AŞ'nin iki yeni kampanyasının 21-29 Şubat'ta projeye dahil olan müşteriler için geçerli olacağı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Kampanyalardan ilki, En Kısa Ay En Hızlı Teslim Kampanyası, Tasarruf AŞ'nin bireysel planları ile araba sahibi olmak isteyen müşteriler için hazırlandı. Kampanya belirli bir proje bedeli aralığındaki araç sahibi olmak isteyen müşteriler için mevcuttan daha erken teslim süresi ve daha uygun hizmet bedeli imkanı sunuyor. İkinci kampanya ise Şubat Kampanyası, Tasarruf AŞ'nin hem ev hem de araba sahibi olmak isteyen müşterine sunduğu, farklı alternatif erken teslim avantajlarını barındırıyor. Bu kampanyada çekilişe katılmak isteyen müşteriler Grup plana dahil olarak, katılmak istemeyenler ise bireysel planlardan faydalanabilir. Kampanya hem grup hem de bireysel tasarruf planları için hizmet bedelinde indirim ve erken teslim fırsatı sunuyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tasarruf AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Narman, "Müşterilerimize her zaman güven çatısı altında hizmet sunmak en önemli önceliklerimiz arasında bulunuyor. Bunun için sigorta güvencesi sağlıyoruz ve ek olarak kampanyalarımıza da her zaman yenilerini ekleyerek müşterilerimize eve ve araba hayallerine ulaşmaları için kolaylıklar sağlamaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Her iki kampanyanın da son başvuru kayıt tarihi 29 Şubat.

Kaynak: AA