Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı: 3 ilde 7 yangın devam ediyor (2)

Edinilen son dakika haberine göre OGM: 4 BİN 800 ORMAN KAHRAMANI GÖREVDEOrman Genel Müdürlüğü (OGM), ekiplerin, yangınlarla mücadeledeki çalışmasına ilişkin açıklama yayımladı.

OGM: 4 BİN 800 ORMAN KAHRAMANI GÖREVDE

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ekiplerin, yangınlarla mücadeledeki çalışmasına ilişkin açıklama yayımladı. OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki orman yangınlarıyla topyekün savaşıyoruz. Son 5 günde 32 ilde 119 orman yangını kontrol altına aldık. 13 su atar, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinasıyla 4 bin 800 orman kahramanı görevde" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı