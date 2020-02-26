Tarihi Kemerburgaz Kahvehanesine kitaplık kuruldu

26.02.2020 23:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:46

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in kültür alanında hayata geçirdiği 'Her Kahvehaneye Kitaplık' projesiyle 100 yıllık Tarihi Kemerburgaz Köşk Kahvehanesi'ne de kitaplık kuruldu.



Eyüpsultan Belediye Başkanı tarafından başlatılan, vatandaşların kitap okuma alışkanlığını artırmak ve toplum geneline yaymak amacıyla "Her Kahveye Kitaplık" projesinin üçüncüsü Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan 100 yıllık Tarihi Kemerburgaz Köşk Kahvehanesinde hayata geçirildi. İlk olarak Nişanca ve Rami'de başlatılan proje kapsamında ilçe genelindeki 125 kahvehaneye kitaplık kurulacak. Akşam saatlerinde Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katıldığı programa sevilen oyuncu Hasan Kaçan da katılarak keyifli sohbetiyle renk kattı.



"Bu konunun milli mesele haline gelmesi lazım"



"Her Kahveye Kitaplık" projesinin kahvehaneleri kıraathaneye dönüştürme projesi olduğunu söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, vatandaşları kitaplarla buluşturmaya devam edeceklerini ifade ederek, "120 civarında kahvehanemize kitaplıklar kurarak, en az 100 kitap olmak kaydıyla vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Hem buradaki vatandaşlarımız okurlar, hem de torunlarına, çocuklarına, hanımlarına götürürler ve bu sirkülasyon bu şekilde devam eder gider. Ne kadar çok okursak güzel Türkçemizi daha çok geliştirir ve aramızda daha iyi anlaşırız diye düşünüyorum. Türkçeyi az kelimelerle konuşarak uzlaşmamız zor olmaya başladı. Biz Türk edebiyatının güzide eserlerini, değerli üstatlarımızı da etkinliğimize davet ederek vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bu anlamda Hasan Kaçan'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu konunun milli mesele haline gelmesi lazım. Çünkü sosyal medyada kısa kelimelerle konuşma yüzünden çoğu şeyleri kaybediyoruz. Zengin Türkçeyi çok kısır harflerle konuşur hale getirdiğimiz zamanda ilerde başka sorunlar çıkacaktır. Biz buna şimdiden kendi çapımızca dur diyelim ve okumak güzeldir diyerek devam edelim istiyoruz" dedi.



"Bu kahvehanelerin duvarları kitaptan geçilmez olacak"



Projeye destek veren Hasan Kaçan ise Başkan Deniz Köken'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bizim kültürümüzde kahvehane başka bir şey. Kahvehane kahve pişirilen, içilen yer ama bu mekanların adı kıraathaneydi yani burada aslına döndürme çabası var. Kıraat edilen bir mekan olması hususunda çok güzel bir çalışma, insanları okumaya, anlamaya teşvik etmek; birbirleriyle uğraşmaktansa kitapların sayfalarıyla uğraşmak meşgalesine yönlendirmek çok önemli. Hakikaten başkanımın söylediği gibi bu bir milli meseleye dönüşmeli artık. Şimdilik 120 kahvehaneye mini kütüphaneler kuruluyor, bir süre sonra belki bunlar kocaman dev kütüphanelere dönüşecek. Bu kahvehanelerin duvarları kitaptan geçilmez olacak, önemli olan bunu başlatmak, bu tohumu ekmek. Başkan Deniz Köken de bu tohumu burada ekmiş. Zaten kültürümüzde olan bir şeyi yeniden hatırlatmış oldu. Aslında var olan bir şeyin üzerine suyu döküyorlar ve bu ekilen tohumlardan çok güzel çiçekler, meyveler çıkacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Kahvehanelere kitaplık kurulmasını destekleyen vatandaşlar ise kitaplık projesini son derece faydalı buldukları belirterek Başkan Deniz Köken'e teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA