Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu! Survivor ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları!
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2021 sezonu yarışmacıları medya gündemine bomba gibi düşmüştü. Peki, Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu! Survivor ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları!
Survivor 2021'in başlayacağı tarih belli oldu. Survivor 2021 kadrosu da belli oldu! Survivorünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları Survivor 2021 sezonu tanıtımıyla beraber yarışmacı kadrosu ve yayın tarihi de belli oldu. Tv8 ekranlarının sevilen yarışması 9 Ocak Cumartesi günü ekranlara gelirken yarışmanın sıkı takipçileri adeta geri sayım yapıyor…
SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Survivor 2021 sezonu 9 Ocak'ta Dominik'te başlayacak.
SURVİVOR YARIŞMACI KADROSU!
Survivor 2021 ünlü yarışmacıları;
-Melis Sezer
-İsmail Balaban
-Meryem Kasap
-Hayrettin
-Barış Özbek
-Çağrı Atakan
-Merve Aydın
-Batuhan Karacakaya
-Öykü Çelik
-Cemal Hünal
Survivor 2021 gönüllüler yarışmacıları;
-Uğurtan,
-Sancakay,
-Emin,
-Hanzade,
-Milli güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu Yunus Emre,
-İlayda Şeker,
-Poyraz,
-Sena,
-Ayşe Reşat,
-Aleyna,
-Staven yer aldı.