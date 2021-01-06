Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu! Survivor ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2021 sezonu yarışmacıları medya gündemine bomba gibi düşmüştü. Peki, Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu! Survivor ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları!