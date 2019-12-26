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Süper Lig'de yarın oynanacak Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanacak mücadelenin muhtemel 11'leri şöyle: BEŞİKTAŞKarius - Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, N'Koudou, UmutSAKAT: Douglas, Dorukhan, Burak CEZALI: LensBİLET...

26.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:08
Süper Lig'de yarın oynanacak Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasının açılış maçında ile arasında oynanacak mücadelenin muhtemel 11'leri şöyle:

BEŞİKTAŞ

Karius - Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, N'Koudou, UmutSAKAT: Douglas, Dorukhan, Burak CEZALI: LensBİLET FİYARLARI: VOLVO 1903 C - 875 TL, VOLVO 1903 B - D - 825 TL,  VOLVO 1903 A - E - 750 TL, VIP - 750 TL, 1. Kategori - 265 TL, 2. Kategori - 250 TL, 3. Kategori - 225 TL, 4. Kategori - 215 TL, 5. Kategori - 180 TL, 6. Kategori - 165 TL, 7. Kategori - 110 TL, 8. Kategori - 100 TL,  Misafir Tribünü 100 TL

GENÇLERBİRLİĞİErtaç - Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Yasin, Candeias, Sefa, Mats, AyiteSAKAT: Ahmet, Sio, Halil İbrahim

CEZALI: Berat, Stancu, Fabricio


- İstanbul
Kaynak: DHA
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