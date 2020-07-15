Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
15.07.2020 12:31 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:34
Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
18 Temmuz Cumartesi:
21.00 Galatasaray-Göztepe: Koray Gençerler
21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan
19 Temmuz Pazar:
21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Atilla Karaoğlan
21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: Fırat Aydınus
21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Cüneyt Çakır
21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Kaynak: AA