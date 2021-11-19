Su motorlarını çalan hırsız yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Su motorlarını çalan hırsız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Su motorlarını çalan hırsız yakalandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bahçe malzemeleri ve sulama motorlarını çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bahçe malzemeleri ve sulama motorlarını çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızılçubuk Mahallesinde 8 ve 10 Kasım günü meydana gelen hırsızlık olaylarını, M.C. isimli şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, geçtiğimiz gün çarşı merkezinde M.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan malzemeler ise satıldığı yerlerden alınarak mal sahiplerine teslim edildi. - ISPARTA

Su motorlarını çalan hırsız yakalandı

Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet veren anların görüntüsü ortaya çıktı

Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet veren anların görüntüsü ortaya çıktı

 Eve giren hırsız ev sahibi doktoru silahla vurdu

Eve giren hırsız ev sahibi doktoru silahla vurdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title