Srebrenitsalı soykırım kurbanları için İzmir'de denize karanfil bırakıldı Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılında yaşanan soykırımda öldürülenler için İzmir'de denize karanfil bırakıldı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılında yaşanan soykırımda öldürülenler için İzmir'de denize karanfil bırakıldı.

Türkan Kültür Saylan Kültür Merkezi önünde açıklama yapan Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, Srebrenitsa'daki katliamın çağdaş demokrasilerin beşiği Avrupa'nın tam ortasında yaşandığını söyledi.

Mumcu, Srebrenitsa katliamının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da gerçekleşen en büyük toplu insan kıyımı ve belgelenmiş bir soykırım olduğunu belirterek, "Ancak ne var ki bu soykırımı yargılayanlar da bir zamanlar bu katliama seyirci kalan ve bizzat savaşı kışkırtan emperyalistlerden başkası değildir." dedi.

Etkinliğe Konak Beldiye Başkanı Abdül Batur, Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak'ın yanı sıra göçmen dernekleri katıldı.

Katılımcılar daha sonra Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüyerek denize karanfil bıraktı.

Öte yandan Menemen ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı Srebrenitsa Anıtı önünde de bir anma etkinliği düzenlendi. Srebrenitsa Anıtı'na karanfiller bırakıldı ve güvercin uçuruldu.

Kaynak: AA