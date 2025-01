Yusuf Dikeç başrol teklifini reddetti

Türk milli atıcılık sporcusu Yusuf Dikeç, Paris Olimpiyatları'nda kazandığı gümüş madalya ve havalı tabanca ile atış stiliyle dünya çapında ün kazandı. Dikeç, L'Equipe gazetesinin röportaj için ücret talep ettiği iddialarını reddederken, dizilerle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

İDDİALARI REDDETTİ

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran ve atış stili ile dünya çapında ün kazanan Türk milli atıcılık sporcusu Yusuf Dikeç, L'Equipe gazetesinin kendisinden röportaj için 30 bin Euro talep ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Dikeç, söz konusu gazete ile hiçbir görüşmesi olmadığını belirterek, "Sırbistan televizyonuna da gittik, bir program yaptık, tek kuruş bile almadık. Türkiye'de günde üç programa çıktım, hiçbirinden ücret talep etmedim. Bu iddialar, avukatımla yapılmış bir görüşme sonucu ortaya çıkmış olabilir, ama bu durumla ilgili ben bir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"HERKES BİLDİĞİ İŞİ YAPSIN"

Dikeç ayrıca, "The Day of the Jackal" dizisinin 2. sezonu için teklif aldığını ancak reddettiğini belirterek, "Aslında benim 2. sezonda oynamamı istediler ancak benim çok zamanım yok. 12 bölümlük bir dizi olacakmış. Ama benim oynayabilmem için ayda 15 gün İspanya'da yaşamam gerekecekti. O da benim için zor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Herkes bildiği işi yapsın. Benim ayın 15 günü orada yaşamam demek burada yapmış olduğum spora engel demek. O yüzden kabul etmedim. Onlar da ısrar ettiler illa fragmanında birkaç kare gözük diye. Biz de sadece fragman için gittik. 1 gün kaldık zaten sonra geri döndük. Dizinin kendi içinde yokum yani. Belki fragman için çektiğimiz 1 dakikalık bir görüntüyü koyarlar o kadar" dedi.

Dikeç, Elon Musk ile ilgili soruya da, "Onu İstanbul'a davet etmiştim ve Turizm Bakanlığı da bu ziyareti planlamak istiyordu. Ancak şimdi Musk bakan oldu ve işleri yoğun, zaman ne gösterir, göreceğiz" şeklinde yanıt verdi.