Kayserispor ve Sivasspor taraftarları kavga etti - Haberler

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Kayserispor ve Sivasspor taraftarları kavga etti

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Spor
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Kayserispor ve Sivasspor taraftarları kavga etti

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda karşılaşacak Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor taraftarları, TEM Otoyolu Düzce ve Sakarya kesimindeki dinlenme tesislerinde karşılaşınca kavga etti.

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda karşılaşacak Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor taraftarları, TEM Otoyolu Düzce ve Sakarya kesimindeki dinlenme tesislerinde karşılaşınca kavga etti. Yaralanan 8 taraftar hastanelere kaldırıldı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'un taraftarları, otobüslerle İstanbul'a giderken TEM Otoyolu'nun Sakarya kesimindeki tesislerde karşılaşınca kavga çıktı. Tekme yumruk kavga eden taraflar, ellerine geçirdikleri taşlarla otobüslerin camlarına attı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, kavgaya müdahale edip tarafları ayırdı. Yaralanan 8 kişi, hastanede tedaviye alındı. Diğerleri ise otobüslerle İstanbul'a gitmek için yola çıktı.

Düzce'deki tesislerde de yine iki takımın taraftarları arasında olaylar çıktı. Sivas firmasına ait yolcu otobüsü taşlandı. Buradaki olaylarda 13 taraftar gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Başka bir olay yaşanmaması amacıyla taraftarların bulunduğu otobüslerin mola vermeden yollarına devam etmesi için önlem alındı.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Spor

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