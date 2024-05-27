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Yeşilay Spor Kulübü Yasemin Adar U-13 Kadınlar Güreş Turnuvası'nda şampiyon oldu

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Balıkesir'de düzenlenen Yasemin Adar U-13 Kadınlar Güreş Turnuvası'nda Yeşilay Spor Kulübü, 13 madalya kazanarak şampiyon oldu. Bu büyük başarı, Yeşilay Spor Kulübü'nün güreşteki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Balıkesir'de düzenlenen Yasemin Adar U-13 Kadınlar Güreş Turnuvası'nda Yeşilay Spor Kulübü, 13 madalya kazanarak şampiyon oldu. Bu büyük başarı, Yeşilay Spor Kulübü'nün güreşteki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Turnuvada toplamda 13 madalya kazanan Yeşilay Spor Kulübü güreşçileri, tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Bu başarıda emeği geçen güreşçileri ve antrenörleri Neslihan Erdoğan ve Hakan Erdoğan'ı Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da tebrik etti.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada Yeşilay Spor Kulübü'nün bu başarısının gurur verici olduğunu ve Afyonkarahisar'ı gururlandırdığını söyledi. Kasapoğlu ayrıca, Yeşilay Spor Kulübü'nün güreşteki başarısının tesadüf olmadığını, uzun yıllardır yapılan özverili çalışmaların sonucu olduğunu da vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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