Yamaha 'R25 TR54 Edition' sahipleri, anahtarlarını Toprak Razgatlıoğlu'ndan aldı

Yamaha Motor'un, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun motosikletinden esinlenerek hazırladığı 54 adet "R25 TR54 Edition"ın sahipleri, anahtarlarını milli motosikletçinin elinden aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Süpersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki pistinde düzenlenen etkinlikte anahtarlarını teslim alan R25 TR54 sahipleri, Razgatlıoğlu ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası yarışçılarının antrenmanlarını izleme fırsatı yakaladı.

Sofuoğlu, AA muhabirine, organizasyonda iki etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Türkiye'deki kadın yarışçıların antrenmanlarını izleme fırsatını bulduklarını belirten Sofuoğlu, "Çok yetenekli ve genç bayanlar var. Antrenman anlamında eksiklerini görmek istiyorduk, onları canlı görme imkanı oldu. Toprak, dünya şampiyonu olduğunda 'Toprak Edition' motosikleti yaptık ve bunlar Türkiye'deki seçilen 54 müşteriye satıldı. Teslim törenini yaptık, güzel organizasyon oldu. Hem sporcular hem de motosiklet sevdalısı insanların toplandığı güzel bir gün." diye konuştu.

"Ülkemde böyle bir şey yapılması beni çok mutlu etti"

Razgatlıoğlu da kendisine özel motosikletler tasarlayan ve böylesine güzel organizasyon düzenleyen Yamaha yetkililerine teşekkür etti.

Motosikletleri sahiplerine teslim ettiklerini anlatan Razgatlıoğlu, "Kendi açımdan gurur duyuyorum, ülkemde böyle bir şey yapılması beni çok mutlu etti. Bu başarıları elde ederken halkımızdan çok büyük destek istiyoruz. Şimdi çıktığımız yarışlarda daha çok savaş vereceğiz. Böyle bir şeyin olması bizi çok mutlu etti." dedi.

Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya da Sofuoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirdikleri organizasyonla şanslı 54 kişiye motorlarını teslim ettiklerini bildirdi.

R25 Kadınlar Kupası yarışçılarını da Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu ile pisti deneyimlemelerini sağlamak adına davet ettiklerini aktaran Kaya, "Zaten kadınların sosyal hayata daha çok tutundurulmasıyla ilgili düzenli olarak yürüttüğümüz çalışmalar var. Ümit ediyoruz bunların devamı da gelecek." şeklinde konuştu.

Kaya, online rezervasyon sistemi üzerinden kaydını yaptıran 54 kişiye motosiklet satışlarının yapıldığını belirterek, yarış motoruyla birebir benzer ürünü şanslı arkadaşlarla tanıştırma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Gösterilerin ardından motosiklet sahipleri anahtarlarını Razgatlıoğlu'nun elinden aldı.

R25 TR54 Edition

Türk motor sporları tarihinin en önemli başarısına imza atarak 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne oturan Red Bull sporcusu Pata Yamaha Fabrika Takımı Pilotu Toprak Razgatlıoğlu'nun motosikletinden esinlenerek hazırlanan R25 TR54 Edition, Türkiye'deki kullanıcılar için 54 adet hazırlandı.

Yamaha R25 ustalıkla hazırlanarak orijinale en yakın görüntüye ulaştı. Razgatlıoğlu'nun şampiyonluk kazandığı 54 numaradan ismini alan R25 TR54, motosikletin mevcut özelliklerine ek olarak Hızlı Vites Değiştirme Sistemi (QSS), R serisi orijinal motor koruma, özel rozet ve Toprak Razgatlıoğlu 2021 şampiyonluğuna özel sticker tasarımı ile donatıldı.