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Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda 959 sporcu ter döküyor

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Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda 50 ilden gelen 959 sporcu, dereceye girmek için mücadele ediyor. Şampiyonada 'Sanda' ve 'taolu' branşlarında yarışan sporcular, en iyi performanslarını sergilemeye çalışıyor.

Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nde 50 ilden gelen 959 sporcu dereceye girmek için ter döküyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nca düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda son güne girildi. Serdivan Spor Salonu'nda 3 gündür devam eden şampiyonaya 50 ilden 959 kız ve erkek sporcu katılım sağladı. Küçük, yıldız ve genç kategorilerinde 'Sanda' dalında minderde rakipleriyle mücadele sporcular, 'taolu' branşında da en iyi hareketlerini yaparak derece almaya çalıştı.

Bugün son bulacak şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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