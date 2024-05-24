Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda 959 sporcu ter döküyor

Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nde 50 ilden gelen 959 sporcu dereceye girmek için ter döküyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nca düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda son güne girildi. Serdivan Spor Salonu'nda 3 gündür devam eden şampiyonaya 50 ilden 959 kız ve erkek sporcu katılım sağladı. Küçük, yıldız ve genç kategorilerinde 'Sanda' dalında minderde rakipleriyle mücadele sporcular, 'taolu' branşında da en iyi hareketlerini yaparak derece almaya çalıştı.

Bugün son bulacak şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek. - SAKARYA