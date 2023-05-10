Üye Girişi
Haberi Paylaş
Valerien Ismael, Watford'ı çalıştıracak

Valerien Ismael, Watford'ı çalıştıracak

Spor Haberleri

Geçen yılın mart-ekim ayları arasında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Valerien Ismael, İngiltere 2. Futbol Ligi (Championship) ekibi Watford ile sözleşme imzaladı.

Geçen yılın mart-ekim ayları arasında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Valerien Ismael, İngiltere 2. Futbol Ligi (Championship) ekibi Watford ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, dikkatini 2023-24 sezonuna çeviren Watford'ın 47 yaşındaki Fransız teknik adamla anlaştığı belirtildi.

Kariyerinde Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, Barnsley ve West Bromwich takımlarını çalıştıran Ismael, 26 Ekim 2022'de yollarını ayırdığı Beşiktaş'ta 7 ay görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Valerien Ismael Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title