Valerien Ismael, Watford'ı çalıştıracak
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Geçen yılın mart-ekim ayları arasında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Valerien Ismael, İngiltere 2. Futbol Ligi (Championship) ekibi Watford ile sözleşme imzaladı.
Geçen yılın mart-ekim ayları arasında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Valerien Ismael, İngiltere 2. Futbol Ligi (Championship) ekibi Watford ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, dikkatini 2023-24 sezonuna çeviren Watford'ın 47 yaşındaki Fransız teknik adamla anlaştığı belirtildi.
Kariyerinde Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, Barnsley ve West Bromwich takımlarını çalıştıran Ismael, 26 Ekim 2022'de yollarını ayırdığı Beşiktaş'ta 7 ay görev yapmıştı.
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Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor