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UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Slavko Vincic yönetecek

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Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek.

Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek.

2023-2024 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakemler açıklandı. Alman ekibi Borussia Dortmund ile İspanyol Real Madrid takımları 1 Haziran Cumartesi günü Londra'daki Webley Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi François Letexier olacak. VAR koltuğunda Nejc Kajtazovic, AVAR'da Rade Obrenovic görev alacak.

44 yaşındaki Slavko Vincic, Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanan 2022 UEFA Avrupa Ligi finalini yönetmişti. Sloven hakem ikinci kez kulüp düzeyinde UEFA organizasyonunda final yönetecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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