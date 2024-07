Türkiye'yi Olimpiyatlarda Temsil Edecek İlk Kadın Kürekçi Elis Özbay

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk kadın kürek sporcusu Elis Özbay, yıllar sonra bile kadınlara ilham verecek bir başarı elde etmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alarak Türk sporunda bir ilke imza atan 2001 doğumlu Elis Özbay, olimpiyatlarda yarışacak ilk Türk kadın kürekçi olacak.

Kürek sporunun 100. yılında elde ettiği bu başarıyla tarihe geçen milli sporcu Elis Özbay, Paris 2024 öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Duygularını, "Benim için büyük bir gurur. Halen daha tarif edilemez bir heyecan yaşıyorum." sözleriyle paylaşan Elis, "Spor hayatıma başlarken işlerin buraya geleceğini tahmin dahi edemezdim. Benim için uzak bir hayalken gerçeğe dönüştü." dedi.

Olimpiyatlara gitmek için çok çalıştığını vurgulayan Elis, "Ülkemi olimpiyat oyunlarında temsil edecek ilk kadın kürek sporcusu olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Her şeyden öte ülkemde kadınlara örnek olacak, onlara yıllar sonra bile ilham verecek bir hikayeyi yazmış olmanın ve ülkem adına başardıklarımla anılmanın gururunu ömür boyu yaşayacağım." ifadelerini kullandı.

Paris'e uzanan süreç

23 yaş altında hem dünya hem de Avrupa şampiyonluğu bulunan milli kürekçi, Paris'e uzanan hikayesine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu süreçte çoğu şeyden değil, her şeyden ödün verdim. Sadece isteyip olmasını beklemedim. Yılın neredeyse 9 ayını evimden uzakta, tek bir hedef uğruna her şeyi geride bırakarak kamplarda ve yarışlarda geçirdim. Yaşadığım her zorlukta sabrımın tek sebebi, Paris'te olmayı çok istememdi. Aldığım başarıları tesadüf olarak gören, asla başarılı olduğumu kabullenmeyen insanlar da oldu ancak bu beni daha hırçın ve başarıya odaklanan bir sporcu yaptı. 17-18 yaşlarında ilk uluslararası yarışlarımda derecelerimi elde ettim. Sanıyorum ilk olimpiyat hedefimi bu zamanlar koymuştum. İlk önemli başarım, 2021 yılında kadınlarda ilk Avrupa ve dünya şampiyonluğunu elde etmem oldu. O dönem hafif kilo iki çifte kategorisinde Mervenur Uslu ile birlikte bir ekiptik. Kürek tarihi adına bir ilkti. Daha sonra hafif kilo kadınlar tek çifte kategorisinde devam ettim. 2022 yılında 23 yaş altında Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği, 2023 yılında ise yine 23 yaş altında bir önceki sene kıl payı kaçırdığım dünya şampiyonluğunu elde ettim. Tüm bunlar, daha önce kadınlar kategorisinde elde edilmemiş başarılardı. 2024 yılına ise 'tek hedef Paris 2024' diyerek başladık ve sonunda kotayı aldık."

Fenerbahçe Kulübü sporcusu Elis Özbay, "Elbette bugünden yarına değil, uzun soluklu bir süreç sonrasında Paris'e gidiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Kürek Federasyonu, kulübüm Fenerbahçe ve koca bir ekibin büyük emekleriyle Paris uçağına bineceğim. Bu yüzden emeği geçen herkese tekrar sonsuz teşekkür ederim." diye konuştu.

Mervenur Uslu ile 2021 yılında elde ettiği dünya şampiyonluğunu "unutulmaz" olarak niteleyen Elis, olimpiyatlar sonrası kendisine koyduğu hedeflerle ilgili ise şunları söyledi:

"Hem mental hem de fiziksek olarak çok yoğun bir süreçten çıkacağım için uzun bir süre tatil yapmayı planlıyorum. Daha sonrasında ise sıkı bir antrenman programına geri dönüp kulübüm Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek ve ülkemi uluslararası yarışlarda temsil etmek için hazırlıklara başlayacağım. Hedefim, tabii ki 23 yaş altı kategorisinde aldığım madalyaları büyükler kategorisinde de kazanmak ve daha sonrasında Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları için çalışmalara devam etmek."