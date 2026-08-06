Basketbol Süper Ligi'nde Yeni Sezon Fikstürü Çekildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay ile bazı kulüp temsilcileri değerlendirmelerde bulundu.

TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'nın en önemli basketbol liglerinden biri olduğunun altını çizerek, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu fikstür çekimini bütün takımlarımızın katılımıyla tamamladık. Ligimizden 11 takımla Avrupa'da mücadele edeceğiz. Bu da ligin başarısının bir göstergesi. Aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu olarak ligimizin daha kaliteli ve iyi olması için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah fair play içinde, sakatlıksız bir sezon geçer. Geçen senenin şampiyonu Fenerbahçe'yi kutluyorum. Diğer takımlarımıza başarılar diliyorum. Ligin yeni ekipleri Bandırma Bordo Basketbol ve Çayırova Belediyesi'ne başarılar diliyorum. Manisa Basket, Kocaeli'ne taşındı, onlara da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Özkan Arseven: "Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olabilecek bir kadro kurduğumuza inanıyoruz"

Beşiktaş Kulübü Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, ligde şampiyon olacak bir kadro kurduklarını söyledi.

Yeni sezon için iyi dileklerde bulunarak sözlerine başlayan Arseven, "Türk basketboluna ve kulüplerimize yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Sakatlıksız, iyi bir sezonun geçmesini temenni ediyorum. Beşiktaş Basketbol olarak bu sezon hazırlıklarımızı tamamladık. Geçen sezon gayet yarışmacı bir kimliğe bürünen takımımızı bu sene daha iyi bir seviyeye getirerek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olabilecek kapasitede bir kadro kurduğumuza inanıyoruz. İnşallah bunu başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarına ilişkin bilgi veren Arseven, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen sene dar bir kadroyla yarışıyorduk ve bunun sonucunda da final serisinde iki günde bir maç yaptığımızdan dolayı sakatlıklarla mücadele ettik. Bu sezon hem Avrupa Ligi kadrosu oluşturduk hem de daha geniş bir kadro kurduk. Şu ana kadar transfer ettiğimiz oyuncuların gayet iyi oyuncular olduğunu düşünüyorum. 2 numara rotasyonunda bir oyuncuya daha ihtiyacımız var. Şu an orada bir eksiğimiz var. Bunu da şu an araştırıyoruz. Beşiktaş'a yakışan, kaliteli, Beşiktaş ruhuyla mücadele edecek bir transfer daha yapacağız. Şu an piyasa dar. Dar piyasada mücadele ediyoruz. Birçok takım transfer yapıyor. İyi bir oyuncu almak istiyoruz çünkü bu son transferimiz olacak. Biraz da ismi olacak bir transfer üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bunu başarabilirsek iyi olacak. Şu anki kadroya da baktığımızda her rotasyonda üç oyuncumuz var. Sadece 2 numara pozisyonunda bir eksik görüyoruz. Bu transferi yapmasak da iyi bir takım kurduğumuza inanıyoruz ama artık, 'Çilek' denecek iyi bir oyuncu transferi gibi bir şey arıyoruz. Bulduğumuz takdirde bu transferi yapacağız. Eğer ki iyi bir oyuncu bulamazsak ara transferde bunu değerlendirebiliriz. Şu an tek bir oyuncu haricinde diğer transferlerimiz tamam."

Cenk Renda: "Bütün organizasyonlarda kupalara talibiz"

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda, yeni sezonda tüm kulvarlarda kupalara talip olduklarını dile getirdi.

Sarı-lacivertli camiaya "bol kupalı" bir sezon dileyen Renda, "Fikstür çekimimizi yaptık. Avrupa kupalarına katılan 11 takımın mesaisi biraz daha fazla. Yoğun bir sezon bizi bekliyor ama biz bu tempoya alışığız. Fikstürü daha tam manasıyla incelemedim ama Bahçeşehir Koleji maçıyla başlıyoruz. Bahçeşehir de bu sezon iyi bir kadro kurdu. Kolay bir maç olmayacak. Daha öncesinde Beşiktaş ile Cumhurbaşkanlığı Kupası maçımız var. Hedefler Fenerbahçe'de hep kupaları kazanmaktır. İkincilik hiçbir zaman başarılı değildir. O yüzden biz yıllarca bu hedefle yola çıktık ve yine bu sene de oynadığımız bütün organizasyonlarda o kupalara talibiz. İnşallah sezon sonunda başarılı, gülen taraf biz oluruz." şeklinde konuştu.

Özgür Önver: "Galatasaray ruhunu tekrar oluşturmaya çalışacağız"

Galatasaray MCT Technic Genel Menajeri Özgür Önver, sarı-kırmızılı taraftarlara seslenerek, "Galatasaray ruhunu tekrar oluşturmaya çalışacağız. Tabii burada taraftarımızın gücüne çok ihtiyacımız var. Umarım onlara layık olabilecek, onların desteğini alabileceğimiz bir takım oluşturabiliriz. Bunu oluşturduğumuz zaman da Galatasaray'ın her zaman en yukarılarda olacağını düşünüyorum. Umarım bunu gerçekleştiririz." dedi.

Önver, ligde ilk hafta Çayırova Belediyesi ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Türkiye ve İspanya liglerinin kıyaslaması var ama bence bu sene kıyaslanacak noktayı geçtik. Türkiye, açık ara Avrupa'nın en iyi ligi oldu. Takımlarımızın yaptığı yatırımları diğer liglerle kıyasladığımız zaman çok çekişmeli maçların oynanacağını düşünüyorum. Herkesin hedefi var. Galatasaray'ın da hedefleri büyük. Umarım hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz. Sakatlık olmadan iyi mücadele edilen bir sezon olsun. Gidebildiğimiz en üst yere kadar gitmeyi düşünüyoruz. Bunu oluşturduğumuz zaman da Galatasaray'ın her zaman en yukarılarda olacağını düşünüyorum. Umarım bunu gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.

Özgür Önver, transfer çalışmalarının dile getirilmesi konusunda ketum davrandığının altını çizerek, "Transfer konusunda ben biraz ketumum. İmza benim elime ulaşmadıkça çok fazla duyurmak istemiyorum. Bazen de son dakikada bir şey duyulduğu zaman oyuncunun talebi artabiliyor zaten orası olacak gibi düşünüp veyahut da başka takımların olaya dahil olması olabiliyor ki bu da fiyatı artırıyor. O yüzden o konuda biraz ketum ilerliyoruz. Galatasaray'a yakışacak, Galatasaray'ı sahada en iyi temsil edebilecek oyuncuları alacağımızı yine düşünüyorum. Bundan öncekilerde bence öyleydi. Bundan sonra da öyle olacak." şeklinde görüş belirtti.

Gözde Atasoy: "Hedefimiz ligde ilk dört"

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, bordo-mavili camiayı ve taraftarları güzel bir sezonun beklediğini söyledi.

Yeni sezonda tüm takımlara sakatlıksız bir sezon dileyen Atasoy, "Artık daha gerçekçi, ayakları yere sağlam basan ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Öncelikle tüm takımlara yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Yeni katılan takımlara 'hoş geldiniz' demek istiyorum. 11 takımımız Avrupa'da mücadele edecek. Trabzonspor başta olmak üzere hepsine sonsuz başarılar diliyorum. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ciddi hedeflerle yola çıkıyoruz. Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın uzun süredir yürüttüğü yapılanmayla bu hedefler şekillenmeye başlamıştı. Geçen sezon bıraktığımız noktanın daha da üzerine çıkacağız. Hedefimizi ilk dört olarak ifade edebilirim. Şampiyonlar Ligi'nde de Dörtlü Final'e kalmak istiyoruz. Camia olarak motivasyonumuz çok yüksek. Yeni sezon öncesinde futbolda atılan adımların oluşturduğu sinerjinin tüm şehre yayıldığını dün akşam sadece futbolseverler değil, tüm dünyadaki sporseverler de gördü. Futboldan başlayan bu dalganın basketbola da yansımasıyla bizi çok güzel bir sezonun beklediğini düşünüyorum." diye konuştu.

Bordo-mavili takımın anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'a benzer bir transferin basketbolda yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Atasoy, "Öncelikle futbolda atılacak adımlarımız var. Branş olarak başkanımızın basketbola ne kadar önem verdiği ve futbolda olduğu gibi uzun vadeli başarı hedefleri ortaya koyduğu açık. Böyle bir çalışma var ancak detay vermem doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

Genco Karaman: "Karakterli, savaşan ve keyif veren bir takım oluşturacağız"

Karşıyaka Kulübü Asbaşkanı Genco Karaman, yeni sezonda mücadeleci bir takım kuracaklarını söyledi.

Geçen sezon son saniye basketiyle ligde kalan Karşıyaka'nın asbaşkanı Genco Karaman, şunları kaydetti:

"Biz o geri dönüşü bu sezonun güzel başlangıçlarından biri olarak görüyoruz. Genç bir yönetimiz, belki de en genç yönetimlerden biriyiz. Yönetim kadromuzdaki birçok isim çocukluk arkadaşı. Sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor. Bazı sponsorlarla anlaşma sağladık. Önümüzdeki haftalarda yeni sponsorlukların müjdesini de vereceğiz. Amacımız Karşıyaka ruhuna ve karakterine uygun bir kadro kurarak eski günlerimize dönmek. Taraftarımızın bizden beklentisi de bu. Camiamızdan büyük destek görüyoruz. Küçük bir kesim dışında herkesten çok ciddi destek alıyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinden destek mesajları geliyor. Bu da bizi motive ediyor. Farklı takımların taraftarlarından da güzel mesajlar alıyoruz. Bu sezon taraftarımıza söz veriyoruz. Karakterli, savaşan ve çok keyifli bir takım oluşturacağız. Allah utandırmasın."

Levent Türknas: "Basketbol Süper Ligi'ne hazırız"

Aliağa Petkimspor Genel Menajeri Levent Türknas, yeni sezon öncesinde önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Basketbol Süper Ligi'nin her geçen gün zorlaştığını ifade eden Türknas, "Özellikle son iki sezonda çok daha çetin bir lig haline geldi. Biz de yatırımlarımızı artırdık. Önceki sezonlarda yaşadığımız sıkıntıları tekrar yaşamamak için iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Bu sezonla birlikte logomuzu yeniledik ve amblemimizi değiştirdik. Salonumuzda önemli yenilemeler gerçekleştirdik. Basketbol Süper Ligi'ne hazırız." diye konuştu.

Aycan Şarlı: "Ligde hedefimiz play-off ve en üst seviyelere kadar ilerlemek"

Esenler Erokspor Genel Menajeri Aycan Şarlı, Basketbol Süper Ligi'ndeki ikinci sezonlarında hedeflerinin play-off'ta başarılı olmak olduğunu söyledi.

Şarlı, "Tüm takımlara yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. İlk hafta ligin yeni ekiplerinden Glint Körfez Basket ile karşılaşacağız. Bizim için iyi bir başlangıç olacak. İlk sezonumuzda Türkiye Kupası'na katıldık ve ligi ilk sekiz içinde tamamlayarak play-off oynadık. Bu sezon hedefimiz hem Avrupa'da kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek hem de ligde play-off'a kalıp en üst seviyelere kadar ilerlemek." ifadelerini kullandı.

Cihat Şahin: "Güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum"

Glint Körfez Basket Genel Menajeri Cihat Şahin, Kocaeli'nde yeni bir yapılanmayla yola çıktıklarını söyledi.

Şahin, "Çok güzel bir fikstür çekimi gerçekleştirildi. Kocaeli'nde yeni bir yapılanmayla yolumuza devam ediyoruz. Avrupa kupalarında mücadele edecek bir takımımız var. Kentten gereken desteği göreceğimize inanıyorum. Çok kısa sürede alınan bir kararla bu yapılanmayı oluşturduk. Transfer çalışmalarımız hızla sürüyor ve lige hazır bir şekilde çıkacağız. Güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haluk Yıldırım: "İlk hedefimiz ligde kalıcı olmak"

Pizzabulls Bordo Basketbol Genel Menajeri Haluk Yıldırım, Basketbol Süper Ligi'nde öncelikli hedeflerinin kalıcı olmak olduğunu söyledi.

Sponsor desteğinin önemine değinen Yıldırım, "Basketbol Süper Ligi'ne geçen sezon play-off şampiyonu olarak yükseldik. Organizasyonumuz çok genç. Dört yılda bu seviyeye gelmek önemli bir başarı. Bunu sürdürmek istiyoruz. Bu ligde çok güçlü bütçeler, camialar ve organizasyonlar var. İlk hedefimiz ligde kalıcı olmak. Sezona TOFAŞ deplasmanında başlayacağız. Hazırlıklarımız gelecek hafta başlıyor. Bandırma'yı en iyi şekilde temsil etmek ve burada zorlu bir deplasman atmosferi oluşturmak istiyoruz. Geçen sezon play-off maçlarında yaklaşık 3 bin 500 ila 4 bin taraftarımız bizi destekledi. Bu atmosferi oluşturabilirsek önemli işler başarabiliriz. Avrupa'nın en güçlü liglerinden birinde mücadele edeceğiz. Hem rekabetçi hem de oyuncu yetiştiren bir kulüp olmayı hedefliyoruz. Altyapımızdan yetişen oyuncuları kısa sürede A takıma kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yukatel Denizli Basket Genel Menajeri Evren Yenice ise tüm takımlara yeni sezonda başarılar diledi.

Kaynak: AA