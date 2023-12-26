Turkcell Süper Kupa 2023'te Riyad'da oynanacak
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa, 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek. Bu, Süper Kupa'nın Türkiye dışında 5. kez yapılacağı organizasyon olacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa, bugüne kadar 4 kez Türkiye dışında düzenlendi. Süper Kupa daha önce 3 kez Almanya, 1 kez Katar'da yapıldı.
2023 Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu mücadele ile birlikte 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanmaya başlayan organizasyon 5. kez Türkiye dışında yapılacak.
Süper Kupa daha önce 3 kez Almanya, 1 kez de Katar'da oynandı. İlk kez 2006 yılında düzenlenen kupada Galatasaray ile Beşiktaş, Almanya'nın Frankfurt şehrinde karşı karşıya geldi.
Yurt dışında oynanan Süper Kupa maçları şöyle:
30.07.2006
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Commerzbank Arena/Almanya)
05.08.2007
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1 (Rheinenergie Stadı/Almanya)
17.08.2008
Galatasaray: 2 - Kayserispor: 1 (MSV Arena/Almanya)
05.01.2022
Beşiktaş: 1 - Antalyaspor: 1 (Penaltılar 4-2) (Ahmed Bin Ali/Katar) - İSTANBUL