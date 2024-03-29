Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 26. hafta müsabakaları yarın yapılacak
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 26. hafta müsabakaları yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre maçların programı şu şekilde:
Yarın:
12.00 Trabzonspor-Ataşehir Belediyespor (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)
12.00 Amed Sportif Faaliyetler- Bitexen Adana İdmanyurduspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
12.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Hakkarigücüspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
12.00 Fatih Vatanspor- Karadeniz Ereğli Belediyespor (Fatih Mimar Sinan)
13.00 Beşiktaş JK United Payment-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Halit Kıvanç)
14.00 Beylerbeyi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Beylerbeyi 75. Yıl)
14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Bitexen 1207 Antalyaspor (Vefa)
15.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-ALG Spor (Batur)