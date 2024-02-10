Üye Girişi
Haberler

Türk Eskrim Milli Takımı Bulgaristan'da Gümüş Madalya Kazandı

Güncelleme:

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Eskrim Circuit Turnuvası'nda Türk Erkek Milli Takımı ve Elvin Gülışık, gümüş madalya kazandı. Elvin Gülışık bireysel kızlarda finale çıkarken, milli takım ise finalde Macaristan'a kaybetti.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Eskrim Circuit Turnuvası'nda Erkek Milli Takımı ile kızlarda Elvin Gülışık, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, bireysel kızlarda Elvin'in rakiplerini eleyerek finale yükseldiği ve Polonyalı Natasza Kus'la altın madalya maçına çıktığı belirtildi. Genç sporcunun finalde rakibine 15-6 yenilerek gümüş madalya aldığı aktarıldı.

Takım müsabakalarında ise Ahmed Turgut Anbarlılar, Mehmet Ata Çoban, Arda Barış Demircan ve Kıvanç Kırtay'dan oluşan Yıldız Erkek Flöre Milli Takımı'nın, finalde Macaristan'a kaybettiği ifade edildi. Milli takımın turnuvayı gümüş madalyayla tamamladığı kaydedildi.

Turnuva yarın erkekler flörede bireysel, kızlarda ise takım müsabakalarıyla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

Bulgaristan Macaristan Turnuva Milli Takım Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Gizem Memiç evli mi? Survivor Gizem Memiç eşi, sevgilisi kimdir? Survivor Aleyna kimdir? Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna hangi yıl, hangi sezonda yarıştı? Pazar günü fotoğrafçılar açık mı? Pazar günü fotoğrafçılar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor? Roma - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Roma - Inter maçı nereden izlenir? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Galatasaray - Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray - Başakşehir maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bugün Galatasaray maçı var mı? 10 Şubat Galatasaray maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ? 125 cc motoru B ehliyet kullanabilir mi, 125 cc motor için hangi ehliyet? GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR CANLI: Galatasaray – Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Başakşehir canlı yayın linki! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Şubat Cumartesi Survivor yeni bölüm! Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediyesi hangi partiden? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Galatasaray - Başakşehir maçı ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Başakşehir kadrosu belli oldu mu? Aziz Yeniay kimdir? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay biyografisi! Liverpool - Burnley maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Burnley maçı nereden izlenir? Hull City - Swansea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Swansea maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title