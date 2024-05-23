Olympiakos UEFA Kupası var mı? Olympiakos kaç kupası var?

Olympiakos, Yunanistan Süper Lig'i dahil olmak üzere birçok ulusal kupa ve şampiyonluğa sahiptir. Ayrıca, Avrupa'da da önemli başarılar elde etmiştir. Yunanistan Süper Lig'i'nde yıllarca süregelen dominasyonları vardır ve 2022 itibariyle toplamda 46 kez şampiyon olmuşlardır. Aynı zamanda 28 kez Yunan Kupası'nı kazanmıştır. Bu, kulübün yerel arenada büyük bir güç olduğunu göstermektedir.

OLYMPİAKOS UEFA KUPASI VAR MI?

2022 itibariyle Olympiakos'un ulusal ve uluslararası düzeyde kazandığı birçok kupa bulunmaktadır. Yunanistan'da 46 lig şampiyonluğu, 28 Yunan Kupası, 4 Yunan Süper Kupası gibi ulusal başarıları vardır. Ayrıca, çeşitli diğer uluslararası turnuvalarda da başarılar elde etmiştir. Olympiakos'un UEFA Kupa Galipleri Kupası (şimdiki adıyla UEFA Avrupa Ligi) bulunmamaktadır. Avrupa'da kazandığı en büyük başarılar arasında, 1998 yılında UEFA Kupası (şimdiki adıyla UEFA Avrupa Ligi) finaline yükselmesi yer almaktadır. Ancak, o yıl finalde elenmiş ve kupayı kazanamamıştır. Bu nedenle, Olympiakos'un UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunmamaktadır.

OLYMPİAKOS BAŞARILARI NELER?

Olympiakos'un bugüne kadar kazanmış olduğu başarılar şunları içerir: