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Bugün halka arz var mı? 23 Mayıs bugün hangi halka arzlar var? İşte halka arz olacak şirketlerin listesi!

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2024 halka arz olacak şirketler de geçen seneki halka arz edilen şirket sayısındaki artışla beraber yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün halka arz var mı? Sorusu bu nedenle yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün halka arz var mı? 23 Mayıs bugün hangi halka arzlar var?

Halka arz 2024 listesi ile bu sene halka arz olacak şirketler araştırılırken bir yandan Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı esmeye de devam ediyor. 2022 yılında şimdiye kadar 41 şirket halka arz edildi. Bunun yanı sıra bu sene birçok şirketin daha halka arz edilmesi bekleniyor. Peki, Bugün halka arz var mı? 23 Mayıs bugün hangi halka arzlar var?

BUGÜN HALKA ARZ VAR MI?

Bugün talep toplayacak olan halka arzlar arasında Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. ve Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. şirketleri yer alıyor. Ayrıca Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'de işlem görmeye başladı.

ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka arz tarihi: Hazırlanıyor...

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 26,000,000

Hisse Fiyatı: 28 TL

Bist Kodu: Henüz belli olmadı

Halka Arz Büyüklüğü: 873 Milyon TL

Emir Ceran
Emir Ceran
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