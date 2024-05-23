Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten mi çıkartıldı? Eylem Tok ve oğlu tutuklanacak mı?

Eyüpsultan'da trafik kazası sonucu Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Peki, Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten mi çıkartıldı?

EYLEM TOK VE OĞLU HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN Mİ ÇIKARTILDI?

Eyüpsultan'da trafik kazası sonucu Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

EYLEM TOK VE OĞLU TUTUKLANACAK MI?

İstanbul Eyüpsultan'daki orman yolunda 1 Mart Cuma gecesi yaşanan kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü T.C.'nin, annesi yazar Eylem Koç tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Kemerburgaz'da 1 Mart gecesi 16 yaşındaki ehliyetsiz araç kullanan T. C., arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarptı. Kazada evli bir çocuk babası olan 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olayın sorumlusu T.C, aynı gece annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırıldı.