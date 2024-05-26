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TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İlk yarıda Icardi'nin golüyle Galatasaray öne geçti.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğbek Curbay, Candaş Elbil

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, N'dao, Ethemi, Cikalleshi

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Gol: Dk. 29 Icardi (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 33 Davinson Sanchez (Galatasaray), Dk. 45+1 N'dao (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

7. dakikada Köhn'ün ortasında topu göğsüyle alan Icardi'nin şutunda, Hadebe'nin müdahalesiyle top kornere çıktı.

8. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü.

15. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada sarı kırmızılılar öne geçti. Köhn'ün sol kanattan ortasında Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

45+4. dakikada Mertens'in soldan kullandığı korner atışında Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

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