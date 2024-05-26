Galatasaray Süper Lig Şampiyonu, MKE Ankaragücü Düştü

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı takım 102 puanla ligde 24. kez mutlu sona ulaştı.

Geçen sezonu da şampiyon tamamlayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup eden Fenerbahçe ise 99 puanla ligi ikinci sırada tamamladı.

Ligden düşen son takım MKE Ankaragücü

Süper Lig'den düşen 4. ve son takım MKE Ankaragücü oldu.

İstanbulspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Siltaş Yapı Pendikspor'un ardından, deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan MKE Ankaragücü de ligden düştü.

Son haftaya düşme hattında giren Atakaş Hatayspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek puanını 41'e yükseltti ve ligde kalmayı başardı.

Galatasaray'a mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor da 41 puanda kaldı ve düşme hattının hemen üzerinde yer alarak ligde kaldı.

İstanbulspor 16, Siltaş Yapı Pendikspor 37, VavaCars Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü ise 40'ar puanla lige veda etti.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: 1-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: 3-1

EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: 2-1

Fenerbahçe-İstanbulspor: 6-0

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: 1-3

Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK: 0-1

Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir : 2-6

Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-1

Trabzonspor-MKE Ankaragücü: 4-2

Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 2-0

Avrupa'ya gidecek takımlar

Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da 5 takım temsil edecek.

Şampiyon Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden katılacak. Üçüncü sırada ligi tamamlayan Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Ligi 4. sırada bitiren RAMS Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Gol kralı Mauro Icardi

Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi gol kralı olarak tamamladı.

Bu sezon 34 lig maçına çıkan Arjantinli futbolcu, 25 kez fileleri havalandırdı.

Icardi, Galatasaray'daki ikinci sezonunda gol krallığına ulaştı.

Icardi'yi Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli oyuncusu Edin Dzeko 21 gol, EMS Yapı Sivasspor'un Arnavut forveti Rei Manaj da 18 golle takip etti.

Puan durumu

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle: