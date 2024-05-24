TFF UÇK tarafından düzenlenen sempozyum İstanbul'da gerçekleştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından düzenlenen "Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinde Güncel Uyuşmazlıklar" konulu sempozyum İstanbul'da gerçekleştirildi.

TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen sempozyuma, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Frans de Weger, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Üyesi - CAS Hakemi Dr. Despina Mavromati, FIFPRO (Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu) Baş Hukuk Müşaviri ve FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyesi Roy Vermeer ve Uluslararası Spor Avukatı Marcos Motta katıldı.

Sektördeki güncel uyuşmazlıkları tahlil etmek ve mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek üzere düzenlenen sempozyumda sunumlar yapıldı.

Burada açıklamada bulunan Mehmet Büyükekşi, "Türk futbolunda yine bir ilki sizlerle paylaşmak için bir araya geldik. TFF olarak futbol hukuku alanında dünyanın en iyi huykukçularıyla sizleri buluşturuyoruz. Futbol sektörünün gelişmesiyle kulüplerle futbolcular arasındaki uyuşmazlıkların arttığını görmekteyiz. Diğer kurumlarımızın yanı sıra uyuşmazlık çözüm kurulu üyelerinin belirlenmesinde önemli kriterler getirdik. Yerel uyuşmazlık çözüm kurulumuz kararlarını FIFA ve UEFA kararları çerçevesinde vermektedir. Birbirinden değerli hukukçular çıkan uyuşmazlıklar nedeniyle en çok karşılaşılan sözleşmenin feshini değerlendirecekler." diye konuştu.

UÇK Başkanı Dr. Hakan Öncel ise "Profesyonel futbol dünyası her geçen gün karmaşıklaşan bir yapıya sahiptir. Türkiye'de profesyonel futbol sözleşmesine ilişkin temel kaynaklar TFF talimatlarıdır ve bunlar FIFA düzenlemeleriyle uyumlu olmalıdır. Bunlar uyuşmazlık çıktığında büyük önem taşır." ifadelerini kullandı.

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Frans de Weger de şunları kaydetti:

"Bugünkü konumuz çok önemli. Özellikle sözleşmelerin feshi. Bu alanda yazdığımız bir kitap da var. Bu kitabın çalışmalarına 2008'de başlamıştık. Bu alandaki uyuşmazlıklara çalıştık ve bu kitabı oluşturduk. Şu anda bulunduğum kurumun başkanı olarak burada bulunmaktan çok mutluyum. Eminim bizim için çok önemli bir gün olacak. Hepsi kendi alanlarında uzman kişiler burada. Önemli tecrübe paylaşımları olacak. İlgili örnekler ve çeşitli davaları inceleyeceğiz."

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Üyesi - CAS Hakemi Dr. Despina Mavromati, Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "2015'te CAS'ın tahkim mahkemesinde yürüttüğü çalışmalarda yer aldım. İsviçre hukukunun bu işin temelinde nerede oturduğunu anlatmaya çalışacağım. FIFA, İsviçre hukuku üzerine oturmuş ve bunu temel almakta, CAS'ta bu şekilde. Burada İsviçre anayasası mahkemesinde CAS kararlarını bağlayıcı olarak karşımıza çıkıyor. İsviçre hukukundaki sözleşme feshi konusundaki detaylara değineceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Sözlerine TFF'ye teşekkür ederek başlayan FIFPRO Baş Hukuk Müşaviri ve FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyesi Roy Vermeer, şöyle konuştu:

"FIFPRO tarafını temsil etmekteyim. Son yıllarda Türk kulüpleriyle ilgili önemli çalışmalar yürüttük oyuncu sözleşmeleriyle ilgili. Türkiye'deki birçok oyuncu FIFA'nın oyuncu koruma fonlarına başvurular yaptı. Girişte de bahsedildi, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bu alanda daha fazla örnekle karşılaşıyoruz. Mümkün olduğunca az anlaşmazlık olmasını tercih ederiz ama durum bu şekilde. Umarım hepimiz için güzel bir adım olur."

Son alarak söz alan Uluslararası Spor Avukatı Marcos Motta da şunları aktardı:

"Bizler avukatlar olarak işleri düzenleyen ve arabulucu olan kişiler olarak görev alıyoruz. 9 yıl önce buraya geldim. Burada çeşitli görüşmeler yapmıştım futbola ilişkin. 9 yıl sonra yeniden buradayım. Sözleşmelerin feshi konusunu özellikle bugün ele alacağız ve bunun sonuçlarını konuşacağız. Futbolun oynanışı, tüketilişi ve hakemliği de çok çok değişti geçtiğimiz 10 yılda. Daha önce Brezilya'da Flamengo'nun sportif direktörlüğünü yapmışlığım var. Sözleşme fesihleri her zaman karşımıza çıkan bir konu olmuştur. Geçtiğimiz yıllarda Brezilyalı bir oyuncunun Türk kulübüyle uyuşmazlığından bir örnek vereceğim."

Konuşmaların ardından plaket takdimi ve fotoğraf çekimi yapıldı.