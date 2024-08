Tekirdağlı Genç Futbolcu Gökçen Dağ, Kadın Milli Futbol Takımı Seçmelerine Çağrıldı

Tekirdağlı genç futbolcu Gökçen Dağ, başarılı performansıyla Galatasaray U-15 Kadın Futbol Takımı'nda kaptanlığa kadar yükselirken şimdi de Kadın Milli Futbol Takımı seçmelerine çağrıldı.

Futbola Tekirdağ Kapaklı ilçesinde başlayan Gökçen Dağ, başarılı performansıyla yükselişini sürdürüyor. Kapaklı Gazi Ortaokulu'nda takım kaptanı olarak görev yapan Gökçen Dağ, okullar arası yapılan futbol turnuvasında Tekirdağ ve Marmara Bölge şampiyonu olmalarının ardından Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın ilgisini çekti.

Galatasaray'da takım kaptanı oldu

Bir süre boyunca deneme amaçlı Galatasaray'ın takım antrenmanlarına çağrılan Dağ, gösterdiği başarılı performansıyla takıma kabul edilip ardından Galatasaray U-15 Kadın Futbol Takımı Kaptanı oldu. Galatasaray Futbol Takımı'nda da performansını artırarak sürdüren Dağ, 17-18 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak olan Kadın Milli Futbol Takımı seçmelerine çağırıldı.

"Kariyerime Galatasaray'da devam etmek istiyorum"

En sevdiği futbolcunun dünyaca ünlü Cristiano Ronaldo olduğunu ifade eden Dağ, "Ben 14 yaşındayım ve 6 yaşımdan beri futbol ile ilgileniyorum. Şu anda Galatasaray Kadın U-15 Futbol Takımında ön libero ve orta saha mevkilerinde oynuyorum. Bundan sonra da futbol kariyerime Galatasaray'da devam etmek ve başarılı olmak istiyorum" dedi.

"Futbol oynamayı ağabeyimden öğrendim"

Türkiye'de kadın futbolunun ilerleyen zamanda daha iyi noktalara geleceğini söyleyen başarılı futbolcu, "Türkiye'de Kadın futbolu henüz gelişme aşamasında, ben de çocukken futbol oynamayı ağabeyimden öğrenmiştim. İlerleyen zamanlarda Türkiye'de kadın futbolunun daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Eşref Dağ: "Başarılı olması için her şeyi yapacağım"

Kızının her zaman destekçisi olacağını dile getiren Eşref Dağ, "Kızımın futbol hayatından memnunum. Her sezon daha da başarılı olup üstüne koyarak artırdığı bir performansı var. Galatasaray'da yapılan ilk denemelerde Gökçen takıma seçilme şansı yakaladı. Şimdi de sürekli takımla beraber çalışmalara gidip geliyoruz. Kızımın peşinden gidebileceğim yere kadar gideceğim ve başarılı olması için her şeyi yapacağım" diye konuştu. - TEKİRDAĞ