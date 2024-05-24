Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi Seher Coşgun Türkiye Birincisi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Seher Coşgun, Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği'nde şampiyon oldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 23-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği müsabakalarında Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi Seher Coşgun, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonu oldu.

Seher Coşgun, Türkiye'nin en iyi okçularıyla kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada yeteneğini ve azmini konuşturarak birincilik kürsüsüne çıktı. Bu muhteşem başarıyla Seher Coşgun, sadece okulun değil, Tavşanlı'nın ve Türk okçuluk sporunun da gurur kaynağı oldu.

Genç Erkek B, Genç Kız A ve Genç Kız B olmak üzere şampiyonada 3 takımla yarışan okulun öğrencileri, Genç Kız A takımı ile Türkiye 5.'liği, Genç Kız B takımı Türkiye 7.'liği elde etti.

Okul idarecileri, Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi olarak, her alanda olduğu gibi spor alanında da başarılara imza atmaya devam edeceklerini söylediler. - KÜTAHYA