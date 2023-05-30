Son Dakika: Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon Galatasaray! 36. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala ipi göğüslemeyi garantiledi ve tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon oldu. 36. haftada Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinden önce şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğun kazanıldığı maçta golleri sırasıyla Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kaydetti.

ASLAN DERBİYE ŞAMPİYON OLARAK ÇIKIYOR

Galatasaray, böylece tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Cim-Bom, pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye şampiyon olarak çıkacak.

82 PUANLA GARANTİLEDİ

34 maçta 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Aslan, 77 gol atıp kalesinde 27 gol gördü. Galatasaray, 82 puanla şampiyonluğa ulaştı. En yakın takipçisi Fenerbahçe, 77 puanda kaldı.

İşte şampiyonluğun öyküsü:

ŞAMPİYONLUK FİTİLİNİ GOMIS ATEŞLEDİ

Galatasaray'ın 37 yaşındaki forveti Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı takımın kazanmakta zorlandığı ilk haftalarda takımını sırtladı. İlk hafta 1-0 kazanılan Antalyaspor maçında ve 3. haftada yine 1-0 kazanılan Ümraniyespor maçında galibiyet golünü attı. Ligin 5. haftasında 2-1 kazanılan Gaziantep FK karşılaşmasında ilk golü kaydetti. Bir sonraki hafta Galatasaray'ın 3-2 üstün geldiği Kasımpaşa müsabakasında yine ilk golü atan isim oldu. 37 yaşındaki futbolcu ilk 6 haftada attığı 4 golle 12 puana direkt katkı verdi. Tecrübeli yıldız, sonrasında İstanbulspor'a 2, içerde kazanılan Ankaragücü maçında 1, Hatayspor karşılaşmasında 1 gol attı. 22 Süper Lig maçında 8 golle oynadı.

RASHICA HAMLESİ TAKIMI UÇURDU

Sezon başında Norwich'ten kiralanan Milot Rashica, Yunus Akgün'den formayı kapmasıyla Galatasaray'ın yakaladığı ivmenin en önemli parçalarından biri oldu. 12. haftada Karagümrük maçında gol atan Rashica, sonrasında formayı kaptı ve ilk 11'de maçlara başladı. Sağ kanatta Boey ile yakaladığı uyumla, hem defansta hem ofansta Galatasaray'ın seviyesini yukarıya taşıdı. Kosovalı futbolcu ligde çıktığı 25 maçta 4 gol 6 asistle oynadı.

ORTA SAHADA MÜTHİŞ İKİLİ: TORREIRA VE OLIVEIRA

Arsenal'dan 6 milyon euro transfer edilen Lucas Torreira ve Porto'da 3 milyon euro bonservisle takıma kazandırılan Sergio Oliveira, Galatasaray'ın orta sahasına seviye atlattı. Savunmada ve hücumda rakiplere tek başına büyük baskı yapan Torreira, takımın enerji yükünü sırtladı. Uruguaylı futbolcu bu sezon ligde 29 maça çıkıp gol sevinci yaşayamasa da takımının orta sahadaki belkemiği oldu. 30 yaşındaki Sergio Oliveira ise takımın merkezdeki komutanı oldu. Bu sezon 31 lig maçında 4 gol ve 4 asistle oynayıp, tam isabet paslarıyla takımını yönlendirdi.

ABDÜLKERİM VE NELSSON LİGE DAMGA VURDU

Galatasaray'ın sezon başında Marcao'nun yerine getirdiği Abdülkerim Bardakcı, ilk haftalarda gösterdiği etkisiz performanstan sonra büyük eleştiri aldı. Yavaş yavaş özgüveni yükselen Abdülkerim, savunmada oyunu kuran isim oldu. Nelsson ise kesici hamleleriyle savunmada resital yaptı. Danimarkalı stoperin kusursuz müdahaleleri Abdülkerim'in rahat oyun kurmasına imkan sağladı.

SACHA BOEY, SAĞ KENARI OTOBAN YAPTI

Geçen sezon 1.15 milyon euro bedelle Rennes'ten transfer edilen 22 yaşındaki Sacha Boey, gösterdiği performansla Arsenal, Barcelona, Dortmund gibi takımların radarına girdi. 29 lig maçında 1 gol atıp 4 asistle oynayan Boey, dinamizmiyle rakiplerin sol tarafını felç etti.

ON NUMARANIN YILDIZI MERTENS OLDU

Sezon başında bedelsiz olarak Galatasaray'a imza atan 36 yaşındaki Belçikalı yıldız Dries Mertens, hücum hattının beyni oldu. 28 lig maçında 6 gol atıp 3 asist üretti. Yokluğunda ise Galatasaray hücum organizasyonları bozuldu.

MUSLERA KUPAYA DOYMUYOR

Galatasaray'da 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kuapsı ve 5 Süper Kupa kazanan 36 yaşındaki Fernando Muslera, koleksiyonuna bir şampiyonluk daha ekledi. Bu sezon 2 kez sakatlık yaşamasına rağmen sahalara etkili şekilde dönen Muslera, 31 lig maçının 15'inde kalesini gole kapattı. Söz konusu karşılaşmalarda 26 gole engel olamadı.

KEREM YİNE DAMGA VURDU

Galatasaray'da geçen sezonun en önemli yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu bu sezona da damga vurdu. Bu sezon 9 gol atan 24 yaşındaki sol kanat, tam 10 kez de asist yaptı. Mauro Icardi'ye 5 kez asist yapan Kerem, Galatasaray hücum hattının skor yükünü çekti.

SEZONUN YILDIZI MAURO ICARDI

Galatasaray'ın yaz döneminde PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, pek çok futbolsevere göre bu sezonun yıldızı oldu. 23 maçta attığı 21 golün dışında 7 kez de asist yaptı. Mauro Icardi, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın üst üste 7 golünü atan ilk futbolcu olmayı başardı. Arjantinli yıldız, Galatasaray'da Jardel, Baros ve Gomis'ten sonra 20 golü geçen ilk futbolcu oldu. İlk haftalarda özel hayatı ve disiplin sebebiyle çok ağır eleştirilen 30 yaşındaki golcü, Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle Süper Lig'in kaderini değiştiren performansına başladı. Icardi, bu sezon oynadığı hiçbir derbi maçını boş geçmedi.

DURSUN ÖZBEK VE ERDEN TİMUR'UN PROJESİ

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başarısız döneminin ardından başkan seçilen Dursun Özbek, kurduğu yönetimle başarının temelini attı. Galatasaray'ın stadına NEF ile sponsor olan Erden Timur'u başkanvekili yaptı, başkan adayı Adnan Öztürk'ü de yönetimine aldı. Dursun Özbek ve kurmayları, yıldızlarla dolu kadroyu kurup takımın efsane futbolcusu Okan Buruk'a Galatasaray'ı emanet etti.

SON DOKUNUŞ OKAN BURUK'TAN

Sezon başında hayli eleştiri alan ve geleceği tartışılan Okan Buruk, doğru hamleleri uygulamaya geçirdi ve sonuçları bir bir almaya başladı. Özellikle Kadıköy'de kazanılan 3-0'lık Fenerbahçe derbisinden sonra Galatasaray rüzgarı arkasına aldı ve ligde 14 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Yıldızlarla dolu kadroyu ve problemleri başarılı şekilde yöneten Buruk, taraftarın ve yönetimin de desteğini arkasına aldı. 49 yaşındaki teknik adam, Başakşehir'in ardından efsanesi olduğu Galatasaray'la da Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.

SEZONUN MAÇI FENERBAHÇE DERBİSİ

8 Ocak 2023'te Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray, burada şampiyonluğun fitilini ateşledi. Fenerbahçe'yi zirveden indiren Aslan, 10 Ekim ile 11 Mart arasında ligde hiç maç kaybetmedi. Sarı-Kırmızılılar bu sezon Giresunspor, Kayserispor, Konyaspor ve Beşiktaş'a kaybetti. Ligde 4 mağlubiyet alan Aslan; Trabzonspor, Adana Demirspor, Alanyaspor ve Karagümrük'le berabere kaldı.

"MAYISLAR BİZİMDİR"

Şampiyonluk için Kenetlenen futbolcular, galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı "Mayıslar bizimdir" sloganıyla taraftarını havaya sokan sarı-kırmızılı ekipte bu mücadelenin teknik direktör Okan Buruk için de çok ayrı bir önemi vardı.

AYNI TARİH AYNI STAT! OKAN BURUK, 30 YIL SONRA YİNE ŞAMPİYON

Süper Lig devi Galatasaray'da futbolcu olarak ilk şampiyonluğunu 30 yıl önce yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında yaşayan Okan Buruk, aynı başarıyı bu kez teknik direktör olarak gerçekleştirmeyi başardı. Galatasaraylıların aylardır beklediği şampiyonluk 2-1 sonuçlanan Ankaragücü maçının ardından gerçekleşti.

AYAĞI KIRIK OLDUĞU İÇİN OYNAMADI

Genç çalıştırıcı, futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu 30 sene önce yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında yaşamıştı. O gün ayağı kırık olduğu için kadroda bulunmayan Buruk, bu kez Aslan'ın hocası olarak Ankara'da şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

NE OLMUŞTU?

Sarı-kırmızılılar, 1992-1993 sezonunun son maçında Ankaragücü'nü 8-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.

Ayrıntılar geliyor...